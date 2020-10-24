〈熱門股〉映泰主板需求強 股價攀上逾2年高點

板卡廠映泰 (2399-TW) 第 3 季受惠主機板需求強勁，單季營收攀上近 2 年新高，看好第 4 季隨著超微 (AMD-US)、英特爾 (INTC-US) 等品牌大廠主板新品陸續推出，可望續提升產品毛利率，本業虧損也逐步收斂，力拚轉盈，本周股價周漲 22.3%，攀上 2018 年 8 月以來高點。

映泰表示，2018 年下半年起受礦卡庫存去化影響，本業營運盈轉虧，但今年隨著庫存逐步去化，已擺脫礦卡影響，看好在主板新品陸續推出下，營運將逐步轉佳，據了解，映泰主板仍以超微比重較英特爾略高。

另一方面，映泰今年因營運策略調整，第 1 季宣布處分轉投資事業銀聯 (Silver) 全數股權，並自第 2 季起不再認列相關營收、獲利，而從營收分析，映泰本業第 3 季也彌補轉投資營收缺口，顯示營運效益逐步浮現，映泰仍以主機板為主要營收來源，營收比重達近 7 成，顯示卡、工業電腦、固態硬碟則各占 1 成。

映泰上半年仍維持獲利，主因是業外金融資產投資、處分設備收益，映泰指出，第 3 季業外將不會有設備處分利益，但預期金融資產投資仍將帶來正向收益，本業虧損則可望逐步收斂，中長期以本業轉盈為目標。

映泰第 3 季營收達 6.86 億元，季增 69.91%、年增 18.85%，為近兩年單季新高，累計前 3 季營收達 16.28 億元，年減幅收斂至 1.77%。