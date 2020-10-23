WhatsApp推出程式內購買功能 強化臉書電商平台

臉書 (FB-US) 週四表示，旗下 WhatsApp 將提供程式內購買 (in-app purchase) 以及代管服務 (hosting service)，如此不僅能提升旗下軟體收入，也能與 Facebook 商店的電商平台做結合。

臉書為了提供一致的購物體驗，在今年 5 月時推出自己的電商平台 Facebook 商店，如今 WhatsApp 新增程式內購買功能後，將使企業能夠透過 Facebook 商店，在 WhatsApp 上銷售產品。

此外，臉書也將切入雲端運算領域，針對使用 WhatsApp 作為顧客服務的企業提供網路代管的服務，方便客戶儲存這些訊息與資料。

WhatsApp 營運長 Matt Idema 表示，WhatsApp 購物功能將於今年開始推出，通訊代管功能則在 2021 年啟用。Idema 指出，原先每條訊息代管需收費 0.5 美分至 9 美分，但為了吸引新付費用戶使用代管的企業工具，該服務將全額免費。

目前 WhatsApp 內有數萬個針對小客群的企業用戶，這些用戶多使用針對小型企業的部分免費方案。

Idema 表示，每天總共有超過 1.75 億人透過 WhatsApp 與企業互動，「儘管與整個臉書相比，現階段規模看似微不足道，但我們認為這其中的潛力無窮。」

此外，Idema 也強調資安保障，新代管服務當中，企業與買家的對話將儲存在其他位置，不受 WhatsApp 的點對點加密保護，且臉書不會將其伺服器上代管的數據用於其他商業目的。