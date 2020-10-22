外資回頭 台股急拉站上12900點 三大法人土洋對作買超48億元

美股周三收黑，台股今 (22) 日一路在平盤附近震盪，在亞股中表現相對有撐，台積電在終場前獲買盤進駐強勢翻紅，加權指數最後一盤爆出約 269 億元的大量，同步拉高站上 12900 點關卡，外資回頭買超台股，三大法人呈現土洋對作，合計買超 48.81 億元。

台股終場上漲 39.78 點或 0.31%，收在 12917.03 點，5 日線及 10 日線也失而復得。觀察籌碼面，外資終止連二賣，轉為買超 67.33 億元；投信則持續賣超 8.31 億元；自營商同步賣超 10.24 億元，三大法人合計買超 48.81 億元。

觀察蘋概三王走勢，台積電、鴻海及大立光今天一路都在平盤附近遊走，其中，台積電終場前爆出近 6000 張大量，股價強勢拉高，收在 455 元；鴻海上漲 0.5%，收在 80.8 元；大立光則收小跌。

聯電遭美國司法部控告侵害營業秘密，可望以 6000 萬美元罰金和解，但影響股價有限，聯電終場仍大漲逾 5%，收在 33 元，續寫 16 年新高；不過，聯發科、台達電、瑞昱、聯詠、智邦、穩懋等電子權值股表現偏弱勢，整體電子股成交比重下滑至 67%。

法人表示，美國總統大選前夕，台股走勢陷入膠著，將持續在 12600 至 13000 點區間整理，不過，中線偏多格局仍未改變，投資人可留意個股第 3 季財報表現，要注意匯損利空。