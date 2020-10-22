放寬資金外流阻升人民幣 傳中國QDII將擴容100億美元

人民幣近期快速升值，中國人行 10 天前祭出遠期售匯業務外匯準備金率從 20% 下調至零，卻止不住人民幣的升勢，市場傳出中國將允許更多資金流出，短期內合格境內機構投資者 (QDII) 的額度將提高 100 億美元。

據彭博社報導，《財新》周四援引中國國家外匯管理局一位不願透露姓名的官員的話說，QDII 配額將在短期內增加 100 億美元，而先前傳出的版本是 QDII 每季額度將增加 20 億至 30 億美元，且年度增加的上限維持在 100 億美元。但《財新》隨後刪除了相關報導。

離岸人民幣兌美元周三一度來到 6.6237，漲幅 0.55%，創下 2 年多來新高後，周四人民幣兌美元下跌 0.3%，來到 6.6681。

時隔兩年半，國家外匯管理局今年 9 月重啟 QDII 額度擴容 33.6 億美元，涵蓋了基金、證券、理財子公司等多類型機構，截至 9 月 23 日，QDII 投資總額度增加至 1073.43 億美元。

QDII 投資海外證券配額傳出將提高。(來源：中國外匯局、Bloomberg)

近期人民幣快速升值，彭博資訊策略師 Stephen Chiu 日前表示，儘管目前市場對人民幣升值的信心滿滿，根本沒有考慮到任何風險，但人行仍然可能隨時出手阻升人民幣，並預期中國政府下一步可能放鬆資本管制，允許更多的資金流出。

儘管中國可能允許更多的資金流出，釋出明確阻升人民幣的信號，但實際上，此舉幾乎不會抵消目前流入中國境內債券市場的資金。海外投資者今年購買的中國債券超過 1000 億美元的債券，則是目前傳出 QDII 增加額度的 10 倍。

法國農業信貸銀行新興市場高級策略師 Dariusz Kowalczyk 表示，此舉將向市場表明，政府希望透過開放資金外流管道來減緩或阻止人民幣升值，儘管此一消息可能會讓人民幣升勢略作停頓，但不致會有長期影響。