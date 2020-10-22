「兆豐藍籌30反1」訂於 2020.11.24下市

兆豐國際證券投資信託股份有限公司經理之「兆豐國際臺灣藍籌 30ETF 傘型證券投資信託基金之兆豐國際臺灣藍籌 30 單日反向一倍 ETF 證券投資信託基金（00691R）」受益憑證將於 109 年 11 月 24 日起終止上市。

一、兆豐國際證券投資信託股份有限公司業向金融監督管理委員會申請終止旨揭基金之證券投資信託契約，經該會 109 年 10 月 15 日金管證投字第 1090370722 號函核准在案，核有本公司營業細則第 50 條之 2 終止上市之情事。

二、終止上市日期：109 年 11 月 24 日（最後交易日：109 年 11 月 23 日）。

三、終止上市證券代號、名稱及經理公司：

(一) 代號：00691R。

(二) 名稱：兆豐國際臺灣藍籌 30ETF 傘型證券投資信託基金之兆豐國際臺灣藍籌 30 單日反向一倍 ETF 證券投資信託基金。

(三) 經理公司：

１、公司名稱：兆豐國際證券投資信託股份有限公司。

２、地址：台北市松山區復興北路 167 號 17 樓。

３、電話：(02)2175-8388。

四、關於投資人權益相關事項，請查詢兆豐國際證券投資信託股份有限公司網站（https://www.megafunds.com.tw/）。