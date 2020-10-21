【富蘭克林】經濟重啟與復甦步伐領先，亞股具備進可攻退可守投資優勢

歐美國家疫情顯現再度增溫趨勢，牽動近期全球金融市場表現，然而中國最新公佈之經濟數據顯示，第三季 GDP 年增率由第二季的 3.2% 進一步攀升至 4.9%，雖略低於市場預期，但累計前三季 GDP 較去年同期已轉為正成長 0.7%，且九月份工業生產年增率 6.9%、零售銷售年增率 3.3%，均較前期改善並優於預期，更加強化在疫情管控有成之際，中國有望達到國際貨幣基金對於中國為今年唯一能達正成長的主要經濟體之預估。

富蘭克林證券投顧認為，亞洲尤其東北亞國家在疫情控制上成效較為顯著，經濟重啟與復甦步伐為全球最具優勢區域，亞洲企業在引領全球新經濟發展的道路上亦具有舉足輕重地位，創造高度投資價值。此外，美國總統大選時程迫近，選前的不確定性可能導致市場表現轉趨震盪，雖然一般評估由民主黨大獲全勝的藍色浪潮情境可望擴大財政刺激政策，為對新興亞洲市場最為有利的情境，但實際上只要選舉結果確立掃除不確定性，即有助市場回歸依循基本面之走勢，加以低利率環境有利風險性資產表現，建議應持續佈局累積亞股投資部位。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加分析，新興亞洲企業在創新能量上領先全球同儕具備極大優勢，同時面臨新冠肺炎疫情衝擊也展現極佳韌性。例如中國的網路、健康醫療、新能源與消費產業財報結果優異，面對艱困的營運環境，大型企業透過規模優勢持續自較為疲弱的競爭對手中攫取市佔，大量採用科技應用、持續創新，以及產業加速整合，都將為企業提供大量的成長機會。印度企業機動透過削減成本的方式因應經濟封鎖狀態，因此獲利衰退狀況較市場預期收斂，在防疫期間撙節的部分成本可能會在正常營運之後回復，但部分成本則是有效刪減，有利提升企業後續的獲利能力。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金現階段國別配置以中國、台灣、南韓與印度為核心，透過具備低本益比、高股利率優勢的中資股佈局經濟趨穩的中國，台灣與南韓高科技產業具高度國際競爭優勢，印度具人口紅利結構性優勢成長動能強勁，投資機會多元。產業配置聚焦金融服務、資訊生活、消費動能三大題材，看好金融產業將受惠整體經濟成長趨勢，佈局側重資產品質佳、獲利能力具優勢的中國與印度大型銀行保險股，中國線上零售與通訊媒體網路巨擘、線上教育業者以及台灣南韓科技硬體設備類股，則為驅動科技與消費高度結合的新經濟型態最重要產業，投資價值不言可喻。

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