你的投資報酬率轉正了嗎？Q4還有機會

時序進入第四季，一年將近尾聲，護盤長達 207 天國安基金也宣布功成身退，但台股是真的穩了嗎？特別是今年以來，全球經濟衰退 5.2%，台灣卻能正成長 1.56%，成為亞洲四小龍當中，唯一經濟成長的國家。而台股從今年三月低點起漲以來，一度突破「萬三」關卡，漲幅超過 4 成，接下來是否還有機會再賺一波？別說台灣投資人心癢癢了，國際熱錢也在盯著看。

國泰世華銀行專家團隊指出，今年有新冠肺炎攪局、美國總統大選等不確定因素，第四季的投資布局雖可期待，但仍有未爆彈隨時可能來攪局，大致可定調為「Defensive Risk On(樂觀但審慎)」，提醒投資人高報酬的背後，也隱藏著大起大落的高風險。

想在 2020 收關前衝出投資好成績，唯有充分了解國際局勢和投資風險，就算銀彈有限，也能靠一招做到多元布局，讓未爆彈成為你的投報率神助攻。

波動只會多不會少！暗藏上漲契機

台灣產業以出口為主，因此在看第四季投資布局時，勢必要從歐美大國的經濟環境看起，以美國為例，十一月三日就要進行美國總統選舉，但此刻情勢卻陷入膠著，新一輪紓困方案還同時遭共和黨和民主黨封殺，再次考驗疫情下原本就疲弱的美國經濟前景；此外，郵寄選票量大增，也讓美國大選開票結果充滿不確定性，結果出爐前，市場都將隨之起伏不定，考驗投資人的心臟。

同時，留意中美貿易戰有可能變形為技術或外交、金融戰，特別是川普確診後，對中國的態度更加強硬，陸港股市表現上方有壓，第四季將延續震盪格局；惟台灣受惠於轉單效應，有望使二線半導體的產能持續滿載，推升科技股熱潮不斷。

在疫情方面，新冠肺炎疫苗雖研發進度已有重大突破，但距離「普及化」還有一大段路要走，假如疫苗在明年初問世，且有效施打，全球才有可能最快在明年夏天恢復正常生活和經濟發展。

美總統大選、中美貿易戰、新冠肺炎為第四季的投資市場投埋下不確定的子彈，究竟會引爆還是虛驚一場？沒有人知道，但可以確定的是，第四季經濟情勢有機會也有風險，指數走勢波動加劇，震盪期間拉長。對於投資人而言，可以把握每一次拉回的時間點進場布局，參與上漲的契機；更重要的是，透過股債資產配置、分散的布局，打造多元收益。

跟漲又抗跌，股債多元配置成話題

資產配置的好處在於，透過股債的配置，在市場上漲時可以參與企業成長的獲利、在市場下跌時又能穩收債券的收益。尤其是在市場波動且接近於零或負利率的環境之下，具備鎖利功能的債券成為投資主軸之一，股債兼具的配置將能兼顧穩收益與控制風險。

舉例來說 (見下圖)，在今年三月股市下跌期間，單純投資科技股的波段跌幅是 37%，而股債兼具(科技股 50%+ 投資等級債 50%) 的波段跌幅僅僅 25%；同時，在今年九月，科技股的波段跌幅達 18%，股債兼具的波段跌幅 9%，證明投資組合當中增持投資等級債有助於降低下檔風險。

攻守兼備 投資配置納入多重資產基金

特別是第四季震盪期間拉長，在追求收益的同時，更要注重投資標的是否能夠抗震，除了前述的股債配置之外，如果想要攻守兼備，且預算有限的話，建議可以納入「多重資產 (平衡型)」基金，投資標的囊括股票、固定收益及另類資產，可因應市場波動與震盪，提供穩定收益並有潛在的成長機會，在可控的風險範圍，掌握財富增值的契機。

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<本篇由國泰世華提供>