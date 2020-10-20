〈貴金屬盤後〉投資者關注國會新冠紓困談判 中國數據正面 黃金收高

週一 (19 日) 交易，黃金期貨價格收高，專家表示這是因傳聞美國國會議員在 2020 年總統大選前將針對新一輪財政紓困措施進行最後一步的磋商，有助於提高黃金購買意願。

美元疲軟也提供了黃金支撐力，因美元疲軟可吸引使用其他貨幣的買家購買美元計價的大宗商品。

Zaner Metals 週一分析報告指出，由於大眾對美國刺激措施的新期盼、來自英國的疫苗正面消息，加上美元疲軟，「黃金和白銀市場正往上走阻力最小的路徑。」

「此外，中國零售銷售數據優於預期，整體成長水準與新冠疫情爆發前水準相當，也提供了黃金和白銀支撐力。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 5.30 美元或 0.3%，收每盎司 1911.70 美元。

12 月白銀期貨價格上漲 29 美分或近 1.2%，收每盎司 24.698 美元。

針對新一輪新冠疫情紓困措施，投資者已經適應眾議院議長 Nancy Pelosi 和美財長梅努欽 (Steven Mnuchin）之間的來回談判。報導稱，Pelosi 週六與梅努欽談話，但似乎暗示若不盡快敲定財政協議，就不太可能在今年總統大選前達成紓困措施。

新一波紓困措施被視為有利黃金，因救濟措施將增加政府開支和利率下降，強化黃金避險需求。根據約翰霍普金斯大學匯總的數據，目前新冠疫情全球已有 4000 萬人以上確診。

與此同時，中國週一公布，第三季 GDP 年成長 4.9%，雖然低於經濟學家平均預期，但已高於 2019 年年底中國疫情爆發前的水準。

中國是全球大宗商品最大進口國之一，也是黃金等貴金屬的高強度買家。

ICE 美元指數週一下降 0.4% 至 93.315。

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