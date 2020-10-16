水情告急 千附、國統水資源概念股買氣強強滾

國內水情拉警報，三大科學園區尚未出現缺水狀況，但已呼籲廠商須節約用水，水資源概念股也因此再度成為台股盤面焦點，其中，海水淡化廠千附今 (16) 日爆量大漲，股價一度亮燈漲停，國統也獲得資金進駐，股價連 3 日走高。

今年颱風過門不入，水情提前告急，桃竹苗中 4 縣市水情燈號已調整為夜間減壓供水的黃燈，桃竹苗灌區 1.9 萬公頃的農田一週內將停灌，農委會主委陳吉仲宣布補償方案，水稻每公頃將可獲得 14 萬元的補助。

千附為全台最大的海水淡化廠，今日在主力買盤持續助攻下，早盤觸及漲停價 45.75 元，為 2018 年 6 月初以來的新高，隨後打開漲停，但仍有約 7% 的漲幅，成交量更爆出逾 1.2 萬張。

千附旗下千附精密日前已獲准進駐中科園區設廠，初步投資額約 10 億元，主要生產鋁合金真空製程設備腔體、商務飛機引擎關鍵零組件等產品。

此外，國統也一度勁揚逾 7%，來到 24.15 元的價位，創 2018 年 10 月以來的波段高點。幸福、山林水、中宇等水資源概念股也是盤面資金焦點，約有 1-4% 的漲幅。

三大科學園區表示，已請廠商節約用水，其中，竹科要求每天用水 1 千噸以上的企業節約 5% 用水，目前各園區都有相當的儲水設備，約可支撐 3 至 5 天供水，行政院同時也會調度資源支援工業用水。