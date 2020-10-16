十一長假銷售旺 雙11效應將至 陸股ETF投資契機浮現

中國十一長假期間，零售、食品和飲料的每日平均銷售額比去年的長假假期高出 4.9%，而大陸經濟數據持續轉好，8 月零售消費數據半年來首次擺脫衰退，比去年同期成長 0.5%，幅度雖小，意義重大，也預告即將來臨的雙 11 消費力道值得期待。投信法人表示，富時中國 A50 指數今 (16) 日再戰 16000 點大關，陸股 ETF 投資契機浮現。

國泰 A50 正 2 ETF 經理人游日傑表示，在當前全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，全球產業鏈、供應鏈依然受阻之下，中國對外貿易展現強大的韌性。顯見儘管目前仍處於新冠肺炎的恢復期間，但中國經濟成長動能可望持續復甦，經濟基本面數據已恢復到往年同期以上的水準。

至於內需方面，游日傑表示，中國十一長假期間，零售、食品和飲料的每日平均銷售額比去年的長假假期高出 4.9%，總銷售額達 1.6 兆人民幣，顯示中國雖仍處於新冠肺炎後的復甦階段，國內消費者消費力道正在加強。因國際疫情仍相當嚴峻，使許多往年假期規畫出國的民眾，今年改為國內旅遊，也促使海南島的免稅銷售額比去年暴增近 150%，達到 10.4 億人民幣。接下來將進入雙十一線上銷售的重要期間，在各家電商可望祭出優惠的刺激下，可望再度帶動內需消費持續回溫。

游日傑表示，中國經濟基本面正向，有利推動中國 A 股開啟新一輪升勢，其亦反映在代表大型藍籌的富時中國 A50 指數近期逐步墊高的狀況，指數值 10/16 盤中再度扣關 16000 點大關，距離今年內高點約 16355 點的位置點已不遠，再戰新高將指日可待。

中信中國 50(00752-TW) 經理人葉松炫也分析，從剛剛結束的中國十一黃金周可見，中國消費復甦力道明顯，對於接棒上場的雙十一來說也預示吉兆，中國零售數據持續好轉，並以電商的零售成長最引人注意。根據中國國家統計局資料，今年 1 至 7 月，全國網上零售總額同比增長 9%。另一方面中國指標性電商阿里巴巴、京東等，今年股價持續挺進，屢屢突破歷史新高。

葉松炫分析，9 月陸股雖然略為回檔，但今年以來陸股爆發力仍頗具看頭，以 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數為例，今年以來至 10 月 15 日的報酬率仍有 19%。多檔新經濟類股頻創新高是主要推力，比如阿里巴巴、騰訊、美團點評等；尤其阿里巴巴近期好消息不斷，不僅旗下子公司螞蟻金服即將上市，市值上看 2000 億美元，中國境內投資人對於螞蟻金服的預先認購已爆出搶購潮，屆時有望拉抬母公司股價。

多數陸股指數其成分股以金融、傳產為重，囊括阿里巴巴、京東、拚多多等重量級電商的 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數，電商就佔指數權重超過四分之一，意味該指數表現深受中國電商股價影響。根據彭博統計，從 2014 年起到 2020 年 8 月底為止，該指數每年第四季，11 月的表現都相對突出，代表雙 11 帶動下，線上經濟股價皆頗有表現。有意參與雙 11 投資契機的投資人，不妨多加留意陸股 ETF，尤其是追蹤 A50 或是電商成分比重較高的陸股 ETF。