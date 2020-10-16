亞太電10/22啟動5G網路 五大電信商全數完成開台

亞太電 (3682-TW) 今 (16) 日宣布，將於下周四 (22 日) 舉行「亞太電信 5G 啟動營運記者會」，搶在蘋果 iPhone 5G 開賣前啟動網路服務，屆時台灣五家電信商將完成 5G 開台。

亞太電今日發布媒體邀請函，記者會主題是 5G 整合人工智慧、大數據、邊緣運算等尖端技術，重新建構數位經濟生態。

遠傳 (4904-TW)、亞太電日前都宣布將 5G 共頻共網，也是國內電信界 5G 首波整併案，亞太電將以 94.73 億元，分擔遠傳 5G 3.5GHz 頻段共頻共網 9 分之 2 成本，且可使用 3.5GH 頻段、共 80M 頻寬，藉此降低 5G 網路建置成本，加速網路涵蓋及聚焦多元應用。

對遠傳而言，5G 頻譜成本壓力稍微減緩，此外，雙方共頻共網後，遠傳既有的 708 萬用戶，加上亞太電 203 萬用戶，總用戶數突破 900 萬戶，直逼中華電千萬用戶數。

亞太電總經理黃南仁日前表示，以較低的成本使用完整的 5G 網路，且網速可達 1Gbps，與台灣大網速相當，未來與遠傳共頻共網後，在法規允許及 NCC 審查後，力拚 11 月底前 5G 開台。不過隨著開台時間曝光，亞太電準備提早開台。