長期深耕永續 富邦金控暨旗下子公司獲「財訊金融獎」七項大獎

2020「財訊金融獎」今 (15) 日舉行頒獎典禮，富邦金控 (2881-TW) 暨旗下子公司合計榮獲七項大獎，富邦金控連續七年榮獲「金控永續獎優質獎」，旗下子公司富邦人壽獲「最佳壽險形象優質獎」、「最佳壽險服務優質獎」；台北富邦銀行及富邦證券在「FinTech 創新應用獎」類別中分別拿下「最佳金融科技 銀行優質獎」、「最佳金融科技 證券金質獎」；富邦證券亦獲得「最佳券商形象金質獎」、「最佳券商服務優質獎」。顯示富邦金控長期深耕永續領域，為客戶打造優質體驗及創新金融服務，深獲評審團及社會大眾肯定！

富邦金控董事長蔡明興指出，富邦金控推動永續經營，實踐企業社會責任，並積極投入創新金融服務，擁抱數位新時代。今年富邦金控永續行動再升級，成立「企業永續部」專責單位整合資源推動永續，也是全台唯一金融業導入真實價值工具以衡量 ESG 績效；富邦人壽以保險本業為核心，結合數位科技為客戶打造更優質的用戶體驗；台北富邦銀行聚焦客戶最核心的需求，持續開發高效率企業貸款系統；富邦證券致力於回應客戶需求，推出多元化且一站購足的財管產品，為客戶量身打造「有感服務」。

富邦金控全台唯一金融業導入真實價值工具 衡量 ESG 績效

富邦金控深耕永續領域多年，今年富邦金控永續行動再升級，新成立「企業永續部」專責單位整合資源推動永續，同時將永續願景工程擴展為新六大策略「永續治理、責任金融、創新服務、環境永續、員工照護及正向關懷」，由上至下貫徹「正向的力量」品牌價值，推動經濟、環境及社會三大面向落實企業永續。

蔡明興強調，公司治理是永續的根基，透過提升治理強度，如 ESG 執行小組定期直接向公司治理及永續委員會報告永續執行情形及計畫，新增訂要求部門設定永續 KPI，將永續 DNA 深植於企業文化，追求更踏實、更卓越的永續經營管理。

為強化並衡量 ESG 影響力，富邦金控是台灣唯一金融業導入 True Value 真實價值方法學，將非財務績效貨幣化，衡量公司在環境與社會面的外部衝擊與效益。2019 年富邦金控永續行動共創造 340 億元真實價值，較前一年度成長 8%，代表富邦金控在永續道路持續進步，往社會共好的目標邁進。

保險本業出發展現企業影響力 保險服務與公益關懷深入全台

富邦人壽總經理陳俊伴表示，面對成熟且競爭激烈的保險市場，富邦人壽以企業永續發展為核心，恪守遵循法令、維持穩定成長；並掌握市場趨勢，透過創新商業模式和客戶導向策略並進，持續提供國人全方位的金融保險服務、創造超越顧客期望的價值。同時，積極關注高齡、失智議題，不僅持續擴大全台「醫生確診送手鍊」服務，於病友確診當下完成手鍊配戴，第一時間啟動預防走失協尋服務，更推動「失智教育種子計劃」，培養全台近百萬學童建立正確的認知力與行動力，為友善失智社會發展立下正向基礎。

富邦人壽本次能囊括「最佳壽險服務」及「最佳壽險形象」兩項優質獎，是對企業長期深耕台灣社會發展與客戶服務上的一大肯定。未來富邦人壽將持續以保險本業為核心，結合數位科技為客戶打造更優質的用戶體驗；並透過全台每個據點關懷在地、每位同仁推展保險服務，進而實踐友善好鄰居願景。

北富銀首創！高效率企業智能貸系統，最快三天核貸

北富銀聚焦客戶最核心的需求，以雲架構、模組化及迭代開發的「企業智能貸系統」，把徵審系統放在客戶經理的指尖，隨時隨地為客戶精準進行額度試算，從業務拜訪到案件批核，最短只需三個工作天即可完成申貸，提供客戶即時、快速、高效的全新服務體驗。

新冠肺炎衝擊全球經濟，紓困貸款是許多中小微企業及小規模營業人的解旱即時雨，北富銀透過企業智能貸系統，即時解決企業燃眉之急。截至今年 9/16，北富銀在企業紓困貸款受理／核准件數上均為民營銀行第一，現另積極參與文化部及文策院開辦之文化青年創業貸款專案，盼成為推動台灣中小微企業成長最溫暖的推手。

富邦證券「有感服務」獲 3 大獎 FinTech 蟬聯 5 連霸

多年來致力於主動出擊回應客戶迫切需求，推出多元化且一站購足的財管產品，為客戶量身打造「有感服務」的富邦證券，此次榮獲 2020 年財訊金融獎「最佳券商形象金質獎」、「最佳金融科技證券金質獎」及「最佳券商服務優質獎」三大獎項，顯示多年的努力被看見且獲得外界高度的肯定，其中「最佳金融科技證券獎項」連續 5 年蟬聯，更是為富邦證券「FinTech 創新服務」豎立嶄新的里程碑。

富邦證券現今已能夠提供客戶不受時地限制的「有感服務」，如便捷的線上開戶流程、快速精準的下單平台等，成功建立金融科技生態圈。值得一提的是，富邦證券目前已囊括國內券商半數以上的「發明專利數」，能夠讓客戶在使用數位平台時能夠更加直覺便捷；隨著金融科技應用逐漸成熟，普惠金融的願景將獲得落實的契機，富邦證券特別引進 AI 學習模型技術，未來將透過大數據分析客戶需求與偏好，提供最適切的商品推薦，以實現肩負全民理財的企業社會責任。