外資連二賣 大砍台積電1.2萬張、金融族群同步遭調節

台股今 (15) 日隨美股震盪，量縮走低收在 12827.82 點，下跌 91.49 點，三大法人呈現土洋對作，其中外資連二賣，大砍台股 134 億元，台積電今法說前外資更賣超 1.2 萬張、金融族群同步遭到調節，持續加碼元大台灣 50 反 1 逾 2.3 萬張。

外資前十大買超標的，大買元大台灣 50 反 1 23004 張居冠，群創、華夏、彩晶也分別有 5948、3915、3351 張，避險指標富邦 VIX 3270 張，其他則依序為陽明、環球晶、華航、億光、TPK-KY。

賣超方面，外資前十大賣超標的一半是金融股，新光金、兆豐金分別遭賣超 15586、13270 張位居前兩名，中信金也遭賣 11839 張，而台積電法說前也遭外資大砍 12186 張，其他則依序為友達、台泥、金像電、國泰金、奇鋐、玉山金。

投信則鎖定加碼元大高股息 2200 張，聯電、百和、台達化、群創、中美晶也分別有 1596、1266、1205、1071、1055 張，其他依序為景碩、環球晶、難電、信邦；賣超方面，投信大舉減碼太陽能股茂迪 5660 張，中信金、英業達、合肥也分別有 3000、1980、1000 張，其他依序為泰鼎 - KY、元晶、晶電、元大台灣 50、裕民、頎邦。

期貨方面，外資減碼多單 399 口，多單未平倉口數達 29965 口，投信加碼 1145 口空單，空單未平倉口數來到 36279 口，自營商則加碼 2703 口多單，多單未平倉口數達 13297 口。

法人指出，近日資金轉往基期較低的中小型股個股，加上台積電法說，看好在 5G 手機、高效運算需求驅動下，5 奈米動能續強，對第 4 季釋出樂觀展望，營收可望再創新高，有助帶動大盤蓄勢挑戰萬三關卡。