臺鹽通霄精鹽廠獲ISO CNS職安衛管理系統雙驗證

臺鹽 (1737-TW) 屢獲國際驗證機構肯定，並於通霄精鹽廠舉行頒獎授證，宣布通過「職業安全衛生管理系統 ISO 45001:2018 國際標準驗證」及「CNS 45001:2018 臺灣職業安全衛生管理系統驗證」雙重標準認證，顯見臺鹽通霄精鹽廠全體同仁長期積極耕耘友善健康職場，落實安全衛生管理機制，樹立企業永續經營之重要典範。

臺鹽表示，臺鹽公司從製鹽起家，通霄廠為國內唯一的食用鹽製造工廠，也是市佔率第一名的「台鹽海洋鹼性離子水」之生產基地，除肩負 MIT 品質保證及落實企業社會責任外，通霄廠自民國 100 年轉型為觀光工廠，廠內配置鹽來館、戶外親水廣場、溫泉溪泡腳池等場域，是全台唯一整合公路、鐵路、海景和鹽水製程的獨特觀光景點，極具教育意涵，免費開放參觀，吸引不少觀光人潮，也提供員工及消費者一處安心友善的環境。

優良的職業安全衛生管理是公司競爭力關鍵，臺鹽向來視員工為最重要資產，秉持「提升員工職場照護與幸福，才能使消費者共感」之理念，因此通霄精鹽廠自 2016 年導入 TOSHMS 臺灣職業安全衛生管理系統與 OHSAS 18001 職業安全衛生管理等兩大系統以來，持續致力與國際規範接軌的視野和使命，透過與時俱進的經營策略、也恪守法令並積極完善職安相關政策，不僅安排教育訓練，更時時宣導其重要性。

臺鹽指出，職業安全衛生單位全面有效控制作業中活動所產生潛在的危害因素，導入各項具體改善措施，透過職安相關法規及國際驗證中心之鑑定，確保相關作業均能符合規定，廠內營運更已保持近 20 年都無災害工時之紀錄。

臺鹽指出臺鹽通霄精鹽廠除秉持品質創新、提升專業效能之使命，也建構自主管理，提升安全文化、落實職業安全衛生管理機制，以零災害、零事故為最高準則！隨著全球經濟、社會環境瞬息萬變，臺鹽公司持續實踐企業社會責任，全面深耕「全人健康」形成正向循環，帶領臺鹽人成為業界榜樣，打造「安心工作，健康生活」的優質企業文化，落實永續經營願景、樹立業界之卓越典範。