【永豐期貨】台股尾盤跌勢收斂 5日線失而復得

期貨走勢

台指期週二下跌 6 點至 12915 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 32.13 點，電子期逆價差縮至 - 1.59 點，金融期逆價差縮至 - 1.76 點。現貨部分，三大法人買超 64.38 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2005 口至 8234 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1941 口至 31069 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2583 口至 - 15028 口。

在 iPhone 12 發布前夕，蘋果大漲 6.35% 至 124.40 美元，而 Amazon 會員日即將起跑，限時兩天。亞馬遜也上漲 4.75% 至 3442.93 美元，帶領科技股強勢大漲，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.88%，標普 500 上漲 1.64%，那斯達克上漲 2.56%，費半指數上漲 1.48%，台股今天開高走低，昨天有國安基金退場消息，台股今天一度大跌近百點，但低接買盤承接力道強，尾盤大盤收斂跌幅，終場加權指數小跌 8.78 點，收 12947.13 點，收長下影線，守住 5 日線，權值股來看，台積電盤中黑翻紅，終場上漲 0.43%，收 462 元，大立光因財報及被外資下修展望，股價持續下跌，跌破 3000 元大關，收 2970 元，聯發科則失守 700 元關卡，下跌逾 2%，收 699 元。台股短期萬三附近賣壓較大，市場觀望氣氛濃厚，今天價跌量縮，短期仍為震盪格局，隨著營收及第三季財報公布，具基本面支撐的個股為首選。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.22。VIX 指數上漲 0.26 至 21.77。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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