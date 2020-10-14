蘋果光黯淡 外資萬三關前中止連7買 賣超台股66億元

美股周二全面收黑，受蘋果新機利多出盡影響，台股蘋概股今 (14) 日未有明顯表現，電子三雄持續走疲，指數一度回測 5 日線，終場下跌 27.82 點，收在 12919.31 點。外資中止連 7 買，大賣台股 66.28 億元，三大法人合計賣超 73.59 億元。

觀察籌碼面，外資中止連 7 買，大賣台股 66.28 億元；投信轉買 4.9 億元；自營商小幅調節 2.41 億元，三大法人合計賣超 73.59 億元。

電子三王表現方面，台積電歷經連 2 日股價創收盤高後，今日遭遇高檔賣壓，下跌 0.6%，收在 459 元；大立光陷入多空交戰，早盤一度反彈站回 3000 元，終場下跌 0.7%，以 2950 元作收；鴻海同步在盤下整理，收在 78 元。

法人預期，蘋果新機訂價低於前一代，可望帶動市場買氣，不過，蘋概股股價冷淡回應，包括日月光投控、台達電、穩懋、玉晶光、華通等均走軟，緯創、欣興等維持上漲。

受惠 Energy Taiwan 開展議題發酵，綠能族群成資金追捧焦點，太陽能廠聯合再生第三季可望終止連六虧，股價強攻漲停，碩禾同步亮燈，達能也逼近漲停價；風電方面，大亞、亞力約漲半根停板，上緯投控、華城、永冠 - KY 均漲約 3%。

法人指出，大盤接近萬三歷史新高附近，壓力較大，後續得待美股先創高後，台股才有機會挑戰新高，估短線將維持萬三附近震盪整理。