〈台股盤前〉蘋果發表新機股價收跌 蘋概股表現恐有壓

受國安基金退場影響，台股昨 (13) 日一度大跌近百點，尾盤收斂跌勢，終場下跌 8.78 點，收在 12947.13 點。法人指出，大盤近萬三關卡附近壓力較大，得待美股先創高後，才有機會挑戰新高，而美股周二全面收黑，蘋果新機未讓市場驚豔，蘋果股價收跌，台股今 (14) 日表現恐有壓。

繼嬌生疫苗喊卡後，美國跨國藥企禮來在美股盤中宣布暫停新冠治療後期試驗，拖累美股四大指數尾盤急跌，全面收黑。

蘋果在台灣時間 14 日凌晨發表四款 iPhone 12 系列新機，及新款智慧音箱 HomePod mini，此次發表會兩大亮點為 5G 與相機鏡頭系統，iPhone 12 Pro 系列手機都支援 sub-6GHz 與 mmWave 5G；iPhone 12 Pro 系列相機鏡頭也更加強大，特別是低光源環境下的拍攝效果。

這是蘋果 3 年來首度大幅更新 iPhone 設計，可望帶動大規模換機潮，不過，蘋果發表的新品規格幾乎與外界預期相同，市場顯然未感到驚艷，蘋果股價 14 日開高走低，終場下挫 2.7%；蘋果 iPhone 12 系列新機都採用 A14 仿生晶片、由台積電以 5 奈米製程生產，也在預期內，台積電 ADR 下跌 1.4%。

日經新聞報導，蘋果要求主要供應業者包括兩大組裝廠鴻海、和碩增產新款 iPhone，中秋節與大陸黃金周假期都在趕工，預估 5G iPhone 系列今年產量最終可能落在 7300 萬至 7400 萬支之間。

今年上半年台灣外匯市場供給大於需求，央行為維持外匯市場秩序，適時進場雙向調節，淨買匯 39 億美元 (約新台幣 1100 億元)，已超過去年全年淨買匯 55 億美元七成，顯示央行力道加大，趕熱錢決心更強。

疫情期間，遠距工作、學習和家庭娛樂激增，帶動第 3 季的個人電腦銷售大增，研調機構顧能 (Gartner) 最新報告顯示，今年第 3 季全球 PC 出貨量達 7140 萬台，年增 3.6%，宏碁、華碩成長率分居冠亞軍。

國泰證期分析師蔡明翰指出，大盤接近萬三歷史新高附近，壓力較大，後續得待美股先創高後，台股才有機會挑戰新高，估短線將維持萬三附近震盪整理。