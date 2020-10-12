〈北富銀系統當機〉最高峰一小時灌進1861通客服電話 公司三點回應

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行新核心系統在 10/10 晚間 10 點轉換升級後，至今滿三天，各項交易及服務仍未完全排除，客戶灌爆客服電話，最高峰時一小時灌進高達 1861 通，北富銀晚間作出三點回應，並強調一定會確保客戶權益。

北富銀三點回應如下：

一、新核心系統轉換升級上線後，核心系統運作正常，然因連接周邊系統的銀行企業服務匯流排（Enterprise Service Bus，簡稱 ESB）對大量交易的運作效能不如預期，產生交易速度減慢，部分交易則因逾時而無法完成。

因此，凡無需通過 ESB 擔任樞紐之交易，如信用卡刷卡、ATM 提領、一般臨櫃存放款、單筆跨行匯款等，均正常運行。其他交易，包括網路銀行、行動銀行、企業網銀、新台幣跨行整批匯出等，運作效率則受到不同程度的影響。

二、本行已採取因應措施，經過工程團隊努力，ESB 系統問題於傍晚大致獲得改善，電話客服進話量從今日峰值（下午 2 點）每小時 1861 通（平均等候 191 秒，30% 與網行銀相關）至下午 6 點之 706 通（平均等候 10 秒，16% 與網行銀相關）。然為求謹慎，本行須持續檢測調校，並於明（10/13）日上午九時前對外說明。

三、對於新銀行核心系統轉換升級造成客戶諸多不便，本行深感抱歉，同時必定確保客戶權益無損。