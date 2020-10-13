新iPhone發布前夕 蘋果大漲逾6%創2個多月最大漲幅

投資者對新一代 iPhone 的熱烈期待，讓蘋果 (AAPL-US) 週一股價上漲 6.4%，創下 7 月 31 日以降最大單日漲幅。(當日因蘋果公布優異財報而激勵股價大漲 10.47%。)

蘋果預計週二公布 iPhone 自 2017 年以來最重大的外殼重新設計，也可能會推出另外 4 款不同尺寸和售價的 iPhone，讓 iPhone 選項較以往更廣泛，外界預計其中將有下載速度飛快的 5G 通訊版 iPhone。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 本週報告指出，「我們預期，今年秋季發布會將是多年來 iPhone 最重要的大事。」他預期蘋果 2021 會計年度，iPhone 出貨量將約莫 2.2 億支，年增率 22%。

券商 Wedbush Securities. 認為，許多 iPhone 使用者也可能到了換機升級的時刻。

「就我們的估計，目前全球約有 3.5 億支到 9.5 億支 iPhone 處於升級機會中，我們相信這將為庫克的蘋果公司帶來前所未有的超級升級週期。」

在週二大會之前，華爾街一直用過往歷史當作衡量標準，長期以來，在新款 iPhone 推出後的幾個月內，蘋果股價都會表現出色。

摩根士丹利彙編的數據顯示，在新款 iPhone 發布後的 6 個月內，蘋果股價向來超越 S&P 500 指數平均 13 個百分點。

對沖基金分析工具 Kensho 的數據顯示，在發布會當天和一週內，蘋果股價平均下跌，但接著就會回彈。平均而言，在發布會後 3 個月，蘋果股價漲幅約 10.7%。

今年迄今蘋果股價已經上漲 70%。