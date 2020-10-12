台康日能斥2億元打造 嘉縣滯洪池浮力式太陽光電廠啟用

嘉義縣首座浮力式太陽光電廠，今 (12) 日正式啟用，由康舒 (6282-TW) 旗下的台康日能斥資 2 億元打造，公館滯洪池土地則是台糖無償釋出，建置容量為 4.36 MW，董事長許勝雄表示，預計發電效益可供近 1800 戶一年的用電。

嘉義公館浮力式太陽光電廠，是國內少有的 MW 等級滯洪池電廠，許勝雄表示，預估年發電量可達 627 萬 5753 度 (kWh)，發電效益可供近 1800 戶家庭一年的用電，並且減少 3320 噸的碳排放量。

經濟部推動「流域綜合治理計畫」滯洪池工程，由台糖釋出 262 公頃土地建置 10 座滯洪池，其中 5 座發展太陽能綠電，由台康日能得標，面積 130 公頃，預計斥資 28 億元，總建置容量達 60MW 以上，台康日能成為目前台灣最大滯洪池水面型電廠投資商。

嘉義縣長翁章梁表示，台康日能在嘉義公館滯洪池與溪墘滯洪池兩處，建置容量總計上達 25MW，投資額約 12 億元，溪墘農場滯洪池水面型電廠，也預計於今年底掛表加入發電行列，期盼透過台康日能帶動當地綠能開發、活化土地價值。

沈榮津表示，台灣過去能源有 98% 仰賴進口，總統蔡英文上任後力推能源轉型，現在太陽能、風電科技逐漸成熟，嘉義公館滯洪池浮力式太陽光電廠就是典範，兼具綠能、防洪防災及環保功能。