〈財委會質詢〉境外資金匯回專法是否延後落日？財長說NO

境外資金匯回專法邁入第二年，立委質疑第二年稅率調高，匯入金額規模恐怕不如首年表現，詢問財政部是否考慮延長？財政部長蘇建榮對此回應，專法準時在 110 年 8 月 14 日落日，因此不會延長。

立法院財委會今 (12) 日審查民國 110 年財政部預算，財政部在專案報告中指出，境外資金匯回專法自去 (108) 年 8 月 15 日實施以來，截至今年 9 月底共有 2157 億元存入專戶，比原本低推估 1300 億元，大約多出 800 多億元。

國民黨立委賴士葆質疑，首年低推估匯回 1300 億元，是當時的保守估計，如果跟推估的 4200 億元相比，仍有一大段距離；他認為，第 2 年優惠稅率提高，可能更難達成原本設定的匯回目標，詢問財政部是否考慮延長實施？

對於海外資金專法是否考慮延長實施？蘇建榮答詢時斬釘截鐵的說，專法不會延長，也就是明年 8 月 14 日準時落日。

民進黨立委莊瑞雄則說，個人從境外所匯回的資金，大多來自於香港，顯示主要是是大陸台商的獲利匯回，而實施一年才低空飛過目標，是否符合財政部原本預期？

蘇建榮答詢時說，資金匯回距離中推估的量雖仍有一段距離，但已經匯回的 2100 億元對國內經濟挹注很大，而且有更多資金不並非透過專法，而是根據解釋令匯回，也因為不是所得因此不必課稅。

蘇建榮進一步說明，從近期外資匯出，但我國新台幣持續升值，股市、房市表現不錯就能發現，台商資金匯回除了專法以外，還有其他可匯回的管道。