安聯智聯人生變額年金保險 保證最低身故返還金額

2020 年全球市場波動加大，投資市場瞬息萬變，萬一風險發生時，客戶身故時的帳戶價值可能會低於當時投資本金，安聯人壽推出「最低保證身故返還金額」的變額年金險商品，替客戶創造穩定現金流，10 月 7 日起將於中信銀募集。

安聯人壽推出的「安聯人壽智聯人生系列商品」是具附有最低保證身故返還金額的變額年金保險商品 (GMDB)，投資標的為全權委託投資帳戶，並提供符合撥回條件下的月資產撥回，創造客戶穩定現金流。

安聯人壽表示，享安鑫 (月撥回資產) 委託貝萊德投信投資帳戶，採用貝萊德獨家研發的「三階段波動度控管機制」，透過每日監控投資組合波動度，結合貝萊德獨家的科技平台阿拉丁系統控管投資組合。

值得一提的是，因應綠色投資趨勢，享安鑫帳戶投資組合也納入 ESG(環境、社會、公司治理) 概念，並 100% 以 ETF 投資，讓客戶可享有 ETF 低成本、覆蓋廣闊、透明度高、流通性高的四大優勢。

安聯人壽提供保戶多元的全權委託投資帳戶選擇，已有安聯投信代操的「安聯人壽委託安聯投信投資帳戶–智慧平衡組合 (月撥回資產)」運用風險動能訊號及 TSM 指數訊號掌握市場脈動，並每日監控波動度，以收智慧平衡之效。

另外，摩根投信代操的「安聯人壽委託摩根投信投資帳戶–豐收亨利 (月撥回資產)」則為配備摩根 RMF 風險控管機制的帳戶，並結合摩根獨家配置觀點，掌握資產長期趨勢，配合週期動態調整，穩健中追求成長。

安聯人壽表示，本商品除每月標的有機會資產撥回外，可依需求設定何時開始領年金，如果在年金累積期間身故，將啟動最低身故美元保費返還機制，提供全權委託帳戶投資標的價值的 1.06 倍與保證身故基準額，兩者取其高，加上停泊帳戶價值，在沒有提領與保單貸款情況下，至少返還所繳美元保費。

安聯人壽指出，保單每年所收取之身故保證費用為全委帳戶價值的 0.5%，不同於一般壽險之危險保費會隨著保戶年齡增長而逐漸提高，相對更適合熟齡族及退休規劃之配置運用。

