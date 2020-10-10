〈貴金屬盤後〉刺激方案談判續行 美元下跌 黃金登3週高點 本週漲1%

週五 (9 日) 交易，黃金期貨價格收在 3 週以來最高點，本週漲幅約 1%，係因美元下行，以及投資者持續追蹤華府進行中的財政刺激方案談判。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，由於市場期待美政府推行再通膨的財政刺激方案能通過國會，為黃金帶來更多上漲空間，因此交易者看好黃金。

「在接下來這週，只要價格維持在 1900 美元以上，我們可能會看到價格飆升至 1950 美元。」Aslam 說。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 31.10 美元或 1.6%，收每盎司 1926.20 美元。

根據 FactSet，黃金交易最熱絡的契約價格本週上漲約 1%。

12 月白銀期貨價格上漲 1.23 美元或 5.2%，收每盎司 25.108 美元，本週上漲 4.5%。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「儘管美國第四波刺激方案的發展高潮迭起，過去幾天黃金還是老樣子在區間內波動。如果美元持續因刺激方案前景而走疲，儘管市場情緒有所改善，黃金仍可能發光發亮。」

美元走疲會讓黃金和其他美元計價的大宗商品受惠，因其價格對使用他國貨幣的買家而言變便宜。ICE 美元指數週五下降 0.6%，本週跌幅約 0.8%。

世界黃金協會 (WGC) 週四公布一份報告，今年迄今有黃金支撐的 ETF 和類似產品之淨流入量為 1003 公噸，9 月份為連續第 10 個月上升，且今年淨流入量超越了前一個峰值紀錄，即 2009 年創下的 646 公噸。黃金 ETF 總持有量刷新史上高點，達 3880 公噸。

德國商銀分析師 Daniel Briesemann 表示，今年迄今的淨流入量「大大超越了過往任何一整年的淨流入量，所有流入亮的 2/3 來自北美，主要是流向 SPDR Gold Trust (GLD-US)。」

SPDR Gold Trust 週五上漲 1.5%，本週漲幅 1.1%。

其他金屬商品交易

12 月交割的銅期貨價格上升近 1.3%，收每磅 3.0825 美元，本週上漲 3.5%。

Zaner Metals 週五分析報告指出，「大生產國智利的勞資關係緊繃局面持續加劇，下個月將有幾處礦區面臨工資談判。Candelaria 礦區的勞工已經開始罷工，而 Escondida 礦區的勞工正就工資協議進行表決。」

「這對市場提供了支撐力，因為該事件提高了供應中斷的可能性。」