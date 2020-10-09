〈貴金屬盤後〉美刺激措施前景露曙光 黃金自一週多低點攀升

週四 (8 日) 交易，黃金期貨價格自前一日觸及的一週多低點上漲，係因某些美國財政刺激措施新前景的樂觀情緒帶動市場上漲。

在週四公布美國初次請領失業救濟金人數高於預期後，黃金守住漲幅。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，前一日川普宣布終止與國會的財政刺激措施談判後，因降低了更多再通膨赤字支出的可能性，促使黃金走跌，但眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 討論航空紓困錯失時，川普稱他想要發放 1200 美元刺激支票，又讓黃金找到支撐力。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 4.30 美元或 0.2%，收每盎司 1895.10 美元。

12 月白銀期貨價格吐回漲幅，轉而下跌 2 美分或 0.08%，收每盎司 23.876 美元。

上週初次請領失業救濟金人數自前一週上修後的 84.9 萬人下降至 84 萬人，但仍高於經濟學家先前估計的 82 萬人，凸顯需要更多政府支出來支撐疫情後的經濟復甦。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 指出，黃金自 8 月以來的下行趨勢「仍大致上未有變動，儘管自 9 月下旬以來有些復甦。但若突破本週高點，可能會讓事情變更有趣，並代表的動能的轉變。」

「雖然我認為，自 8 月以來的下行趨勢是一種修正趨勢，中期來看還有更多上漲空間，但我也不相信這波修正已經走完了。在金價 1850 美元以下附近仍有明顯支撐點，如果再下行，那麼 1800 美元很快就會承壓。」

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