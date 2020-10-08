瑞昱全產品線旺季發威 9月、Q3與前3季營收改寫新高紀錄

網通晶片廠瑞昱 (2379-TW) 今 (8) 日公布 9 月營收 81.73 億元，月增 11.96%，年增 38.5%，第三季營收 224.09 億元，季增 35.02%，年增 45.91%，累計前三季營收 556.75 億元，年增 26.36%；受惠全產品線進入旺季，瑞昱 9 月、第三季、前三季營收全寫新高紀錄。

瑞昱五大產品線包括 WiFi、乙太網、交換器、電視及 TWS(真無線藍芽耳機) 等，下半年出貨轉強，加上去美化趨勢成形，五大產品線成長動能可延續至 2021 年，帶動營運高速成長；法人認為，瑞昱第三季隨著營收改寫新高，獲利也可望同創高，每股純益將逾 4 元。

瑞昱 WiFi 產品受惠居家辦公趨勢成形，PC、路由器、寬頻等應用增溫，且 WiFi 6 滲透率增，WiFi 出貨動能將一路延續至明年。

乙太網及交換器方面則受惠疫後需求帶動，加上 2.5G 乙太網陸續導入筆電、寬頻等新品；電視部份，瑞昱積極拓展北美市場，市占持續提升，TWS 則因客戶積極導入低功耗音頻技術、主動抗噪等新功能，業績也將持續成長。

法人指出，明年隨著 WiFi 6 滲透率增加至 20-30%，瑞昱產品將同步放量，加上銷售單價提升，有助營收、獲利表現，估瑞昱明年營收再創高，年增逾 1 成。