◆盤勢分析

1. 美國總統態度轉彎，呼籲國會立即通過航空業和小型企業的紓困案，再度激勵華爾街，終場美股四大指數呈現上漲，漲跌幅介於 + 1.74% 至 + 2.09%，其中那費半指數最為強勢，台積電 ADR 上漲 4.57%，聯電 ADR 上漲 7.39%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為 10 日線 (約 12,517 點) 附近，上檔壓力為 12,900 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 向上開口擴大，短線對多方有利。

3. 櫃買指數下跌 0.13%，收在 164.21 點。短線支撐為 158 點附近，壓力為 168 點附近。

4. 觀盤重點：美國總統對於紓困案反反覆覆，美股選前可能再度動盪，由於台股本周有國慶長假效應，我們認為短線上行情成交量不易放大，預期指數維持在季線附近震盪，另外由於盤面類股及個股輪動快速，操作上建議選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待國慶長假後，拉回量縮止穩再增加持股。選股方向可留意晶圓代工、新蘋概、生技、風電、運動風、二線塑化。

5. 蘋果公司宣布，將於美國時間 13 日上午 10 時舉行線上新品發表會。根據邀請函上「Hi，Speed」（嗨，速度）的標語字樣，市場預料將發表網速更快的 5G iPhone 新機，2317 鴻海、3008 大立光、4938 和碩等相關供應鏈集中火力趕出貨，挹注第 4 季營運可期。

6. 被動元件雙雄 2327 國巨、2492 華新科昨（7）日公布 9 月營收同步報喜，並看好本季營運。2327 國巨訂單湧進，產能利用率衝上八成，9 月合併營收達 76.6 億元，改寫 24 個月來新高，月增約 5%，前九月營收已超越去年總營收；2492 華新科 9 月合併營收 35.6 億元，為 22 個月來最佳，月增 4.5%。

7. 南韓媒體報導，三星晶圓代工接單再傳捷報，拿下手機晶片龍頭高通將在年底發表的 5G 晶片「驍龍 750」代工訂單。高通是 2330 台積電重要客戶，其新 5G 晶片轉投三星懷抱，業界認為，主因 2330 台積電先進製程產能吃緊的訂單外溢效應，讓三星撿到高通大單。

8.IC 設計廠 5471 松翰在新冠肺炎疫情效應下，醫療相關微控制器（MCU）及影像控制 IC 等產品出貨持續暢旺，使 9 月合併營收相較 2019 年同期翻倍成長至 5.69 億元，並改寫單月歷史新高，累計第三季合併營收達 15.30 億元，同步刷新單季新高數字。

9. 遊戲股王 3293 鈊象結算 9 月營收新台幣 7.6 億元，月增 3.5%、年增 53.6%，再度創下單月歷史新高，已連續 3 個月單月營收站穩 7 億元大關，表現搶眼。