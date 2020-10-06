海悅Q4還有逾400億元代銷案 上線總銷售案量近2000億元

全台市場首購、換屋、置產買盤不斷，地產代銷產業龍頭海悅 (2348-TW) 第三季營收以 10.69 億元改寫歷史新高，第四季將有大量體代銷案進場銷售，加計現有銷售案，海悅在線上銷售的案量近 2000 億元，在市場景氣不變下，估第四季營收將維持逾 10 億元歷史高檔水準。

海悅今 (6) 日公布 9 月營收 3.47 億元，月減 4.36%，年增 1.02 倍，第三季營收為 10.69 億元，創新高，季增 52.98%，年增 1.39 倍，累計 2020 年前 9 月營收 23.08 億元，年增 1.66 倍。

海悅預估，第四季進場銷售的個案約 405 億元，包括台北市「敦南御所」、「宏璟帝璟苑」、「台大公館」、新北市「合環新店案」、「宏璟榮華」、「新潤莫內花園」、新竹「竹科匯」、台南市「達麗國家強棒」以及高雄市「和陸寓邸」等。

海悅主管估算，海悅目前線上加計第四季進場銷售，海悅整體線上銷售案量逼近 2000 億元水準。

以目前市場景氣熱度推估，海悅 2020 年第四季營收也至少將維持第三季逾 10 億元歷史高檔水準，同時，今年除第二季認列業外轉投資收益 1.16 億元，後續陸續挹注轉投資收益建案還有「河藍灣 Ⅰ」、「英倫花園」等，將陸續第四季認列收益入帳。