盤前財經大事搶先讀2020年10月06日

今日操盤前瞻

韓國 9 月 CPI

澳洲央行利率決策

法說會：力旺、材料 - KY

除權息：雙鍵

未來美股能否持續走多？分析師：觀察這檔 ETF

紐約投資公司 Miller Tabak 首席市場策略師馬利 Matt Maley 週一 (5 日) 表示，新一輪刺激計畫帶來的任何短期反彈都將是「曇花一現。」，若要看到美股持續走多的局面，請觀察這檔 ETF，即 SMH。閱讀全文...

〈康友 - KY 自保〉10/30 將召開股臨會成立新團隊 並提告董座黃文烈、勤業眾信高層

康友 - KY(6452-TW) 停止交易後，昨 (5) 日首度召開記者會，發言人陳民郎表示，公司面臨下市危機，預計 10 月 31 日召開股東臨時會，成立新的經營團隊，並擬向董事長黃文烈、勤業眾信的所長、營運長及風控長提告，且若證交所有查核疏失責任，不排除也向證交所提告。閱讀全文...

大立光 9 月營收 51 億元月增 1.99% 10 月估維持相同水準

蘋果光學元件大廠大立光 (3008-TW) 昨 (5) 日公布 9 月營收，達 51.25 億元，月增 1.99%，年減 22.31%，受惠客戶拉貨力道轉強挹注，符合大立光先前預期，10 月則將維持 9 月水準，法人看好，第 4 季營收獲旺季效應挹注，將持續成長。閱讀全文...

鴻海 9 月營收 4663 億元月增 1 成 Q3 季增 14% Q4 可望加溫

鴻海 (2317-TW) 昨 (5) 日公告 9 月營收，受到新 iPhone 延後上市影響，月營收 4663.63 億元，月增 10.9%、年減 20.7%；第三季營收 1.29 兆元，季增 14.3%、年減 6.8%；前 9 月營收 3.35 兆元，年減 7%。閱讀全文...

新台幣狂升害的 4 家壽險 10 月續降宣告利率 159 張保單大降息

各壽險公司每月第一個交易日都會公告利變保單宣告利率，10 月十大壽險中，國泰人壽、元大人壽、三商美邦人壽、新光人壽等 4 家續降宣告利率，合計 159 張保單遭調降。閱讀全文...