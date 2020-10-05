【安聯投信】基本面撐腰 美、亞股市吸睛

在中秋假期展開之際，美股卻迎來美國總統川普確診感染新冠肺炎，又為市場不確定性投下另一變數。不過，隨著美股跌幅收斂，市場投資氣氛逐步淡定看待。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，有賴基本面撐腰，上周美股、亞洲不含日本股市分別淨流入約 38.33 億美元、5.13 億美元，其餘市場則呈現微幅淨流出。

安聯投信表示， 美股過去一周雖有美國總統大選辯論會及美國總統川普確診的消息干擾，但有賴美國經濟呈現緩和復甦，ISM 指數表現正向，加上美國企業第三季財報周即將登場，大方向來看，科技股大致維持高檔整理，反應市場對後市仍抱有正向期待。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，受美國大選前的不確定性影響，近期美股拉回修正，但從企業獲利趨勢來看，成長率有望逐季往上；且過去獲利成長反轉上升時，股市多半能同步走強。

謝佳伶表示，根據 Factset 預估資料顯示，企業獲利預估持續上調；2020 年獲利預估較 7 月預估值轉佳，2021 年獲利預估亦獲調升；另外，大型股優於小型，成長優於價值；第三季獲利預期改善主要集中在科技、金融、非必須消費。

謝佳伶指出，經濟數據多優於預期，包括：經濟驚奇指數仍在高點，房市相關數據、製造業調查指數大幅優於預期；由於勞動市場數據多數弱於預期，投資人仍關注疫情對勞動市場的影響；在美國大選上，搖擺州差距仍小，因此短期選舉不確定仍將影響市場；寬鬆政策帶來的資金潮亦有助於支撐風險性資產。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國大選前帶來的不確定性，雖然會對盤勢帶來影響，但中長期來看，台股零利率有利資金行情，台股的優勢之一是殖利率跟獲利成長，只要美國聯準會未來兩年不升息，資金面依舊正面看待。

回到基本面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安陵表示，美國 ISM 指數表現持續強勁，主要是反應現在庫存都在偏低水位，配合台灣供應鏈，整個基本面健康，例如第四季手機回溫，筆電持續強勁、能見度到明年第一季，晶圓代工產能像八吋晶圓等供給持續吃緊。

展望後市，廖哲宏表示，零利率的政策仍有利資金面對於股市的正面影響，儘管疫情跟中美貿易不確定，但台灣科技產業持續交出不錯的獲利成績，未來在各類新應用的持續驅動下，預期將持續驅動台灣科技產業成長，投資應聚焦中長期成長趨勢。

在題材面，廖哲宏表示，包括 5G、mini LED、 缺貨漲價產能及蘋果新品等題材可以留意；至於在後續觀察方向上，中美貿易摩擦或是潛在禁令是主要風險觀察，另外十月中旬起許多企業開始第三季法說，屆時對於第四季展望會有清楚說明，將會是投資觀察指標。

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