大立光9月營收51億元月增1.99% 10月估維持相同水準

蘋果光學元件大廠大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 9 月營收，達 51.25 億元，月增 1.99%，年減 22.31%，受惠客戶拉貨力道轉強挹注，符合大立光先前預期，10 月則將維持 9 月水準，法人看好，第 4 季營收獲旺季效應挹注，將持續成長。

大立光第 3 季 147.87 億元，季增 16.89%，年減 20%，累計前 9 月營收 406.52 億元，年減 4.1%。

大立光 9 月出貨產品結構以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比 20-30%，其他產品占比在 10- 20%

大立光 9 月營收溫和成長，證券分析師黃漢成指出，今年第 2 季確定是營收谷底，下半年旺季效應展開中，由於蘋果新 iPhone 12 旗艦手機今年將延後約 1 個月推出，估大立光今年營收高峰期落點將在 12 月，但由於缺少華為拉貨動能，大立光第四季營收將是和緩成長。

雖然智慧型手機市場需求疲弱，不過大立光擴產腳步未變，已動工的廠預計 2023 年完成，另一座台中新廠也將於今年第四季動工。