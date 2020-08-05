客戶拉貨轉強 大立光7月營收回溫達46.12億元 月增11% 優公司預期

光學元件大廠大立光 (3008-TW) 度過「五窮六絕」營收慘淡窘況，今 (5) 日公布 7 月營收達 46.12 億元，月增 11.51%，年減 15.17%，超越執行長林恩平先前提出與 6 月 41 億元持平預期，主要在部分客戶拉貨力道轉強，大立光預估，8 月拉貨力道將優於 7 月。

大立光今年前 7 月營收已突破 300 億元大關，達 304.77 億元，年增 3.87%，

大立光 7 月出貨產品結構與 6 月相同，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 40-50%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比 20-30%，其他產品占比在 10-20%

證券分析師黃漢成指出，以大立光營收模式分析，第 2 季為今年營收谷底，7 月營收超越林恩平先前給出的預期，顯示下半年旺季效應展開中，由於蘋果新 iPhone 12 旗艦手機將延後約 1 個月推出，法人估大立光今年營收高峰期將落在 12 月。

大立光今年第二季稅後純益 49.89 億元，季減 25.77%，年減 23.85%，每股純益 37.19 元，獲利為 5 季以來新低，匯損 9.1 億元；上半年營收 258.65 億元，毛利率 69.23%，年增 1.1 個百分點，稅後純益 117.09 億元，年增率 1.01%，每股純益為 87.29 元。

大立光將在 8 月 11 日除息 79 元，創台股新高，大立今日股價拉尾盤收在 3895 元，上漲 80 元或 2.1%，成交量 451 張。以大立光今天收盤價計算，股息殖利率為 1.16%。

大立光 7 月營收也超越分析師黃漢成原預估的 3-5% 月成長幅度，黃漢成指出，今天尾盤已見進場卡位買盤，預估大立光的下兩個關卡價位在 4057 的季線及 4254 元年線位置區。

雖然市場智慧型手機需求疲弱，大立光擴產腳步未變，已動工的新廠預計 2023 年完成，另一座台中新廠也將於今年第四季動工。