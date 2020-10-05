匯率波動大 高球球具廠與採購端建立動態調價機制降風險

海外資金湧入下，造成新台幣匯率狂飆，今 (5) 日早盤升值 2.6 角至 28.865 元，寫 9 年來新高價，高爾夫球頭廠產品近 100% 外銷，業者指出，面對新台幣強升，除採購原物料自然避險，並已和客戶端訂立因應匯率變動的採購條款，有助將自匯率變動的衝擊降至最低。

目前，包括復盛應用 (6670-TW)、大田 (8924-TW) 等都表示，客戶端需求旺盛，不斷追加訂單，並同意設立動態價格調整機制，有助使匯損降至最低。

復盛應用主管指出，今年 7 月起國際品牌業者追單狀況趨於明朗，反映了各國疫情趨緩後的拉貨動能加溫，以及客戶庫存水位降低效應，8、9 月的追加訂單狀況最明顯，預期將逐步反映在 10 月後的營收。

復盛應用第三季營收可望登上 30 億元，但由於接獲超乎預期的追加訂單，第四季營收將比去年同期 50 億元成長，創上市以來新高，動能將延伸到 2021 年的 1、2 月。

大田精密第三季受惠日系客戶拉貨增強，訂單能見度提升，法人估第三季訂單、出貨逐月向上，第四季營收估將優於第三季及去年同期。大田主管指出，因應匯率變化，除原物料海外以美元計價採購，並完成與客戶端建立因應匯率變化的動態調價機制。