【Wen姐筆記】川普染疫 危機即轉機?

中秋連續假期期間，美國總統川普確診感染新冠肺炎疫情，再度為全球投下震撼彈！金融市場部分，美股道瓊指數雖仍收低，但仍守住月線，科技股跌勢則明顯較重! 不過川普染疫，美國總統大選民調反而逆勢上升，危機即轉機? 台股目前多空則是在均線關卡前角力，可以 12500 整數關卡分強弱! 關鍵點位仍為 12456、12520 與 12588 點。

台股今日開盤，12500 點關卡為第一個觀察重點，兩端哨站為 12488 與 12520 點，而 12555 點至 12600 點關卡，攸關能否收復季線，對多方仍是一場硬仗! 12600 點兩端哨站為 12588 與 12616 點，站穩之後空方氣焰才可遭到壓制。而 12631、12666 則是 12700 點關卡前，最重要的中途站，12700 點兩端哨站為 12682 與 12717 點，收復之後，才正式重返多方疆域! 但如 12456 點未能站穩，則需提防回測 12400 點與 12350 點，其中 12400 點關卡兩端哨站為 12424 與 12386 點，如再棄守，須提防空襲警報又響! 下方 12300 點與 12253 點務必得挺住，12300 點兩端哨站為 12281 與 12313 點。否則仍有可能續往 12144 點回測!

中秋是否變盤? 其實節前的成交量縮，已醞釀節後多空角力，將有新的方向! 其中關鍵即可觀察量增後，指數是往上突破季線、月線的重壓區? 或是往下跌破 5 日均線? 空方再度發動攻勢?

不過本周也僅有 4 個交易日，量能潮放大仍不明顯，危機即轉機? 多方先守住區間，盤整待變，也是策略之一! 只要不再出現跳空開低，再出現連環停損賣壓，誘發空軍大舉來襲，台積電等國家隊護盤指標股，如能率先穩住盤勢，電子不論上游半導體，或是下游蘋概股、電子零組件等，只要能出現多頭領軍部隊，帶動多方人氣歸隊! 多方仍有機會在第 4 季展開反攻! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)