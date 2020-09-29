鼓勵境外深耕計畫 9家資產管理集團入榜

金管會為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展我國資產管理市場，今 (29) 日公布 2020 年度「鼓勵境外深耕計畫」認可名單，包括：聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、富達、野村、NNIP 及富蘭克林等 9 家資產管理集團，入榜者可享有業務優惠。

金管會舉例，摩根資產管理集團培訓其在臺據點臺灣員工，派赴境外基金機構工作；安聯及施羅德協助在臺投信據點培育投資研究等核心資產管理技術人才；施羅德、富達、野村、富蘭克林及 NNIP 辦理資產管理人才培訓計畫及與我國校園合作；聯博、安聯及景順分別在臺灣設置區域性的基金服務機構；富蘭克林資產管理集團在臺灣辦理金融理財教育推廣，整體來說，這 9 家資產管理集團對提升我國資產管理業務經營與發展，都有具體績效貢獻。

金管會表示，聯博、安聯及施羅德分別符合 5 項評估指標，該 3 集團可適用 2 項優惠措施，聯博及安聯可於符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金；安聯的總代理人申請代理境外基金的每次送件基金檔數上限為 3 檔；聯博及施羅德的單一境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值的 40%。

景順、摩根、富達、野村、NNIP 及富蘭克林則符合 4 項評估指標，可適用一項優惠措施。分別可在符合境外基金管理辦法的範圍之內，引進新類型的境外基金，或者與同類型投信基金投資規範不符的境外基金；其總代理人申請代理境外基金的每次送件基金檔數上限為三檔；或單一境外基金投資大陸有價證券上限，永久放寬為該境外基金淨資產價值的 40%。

證期局指出，這 9 大集團於我國募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為 70﹪，優惠措施有效期間為一年，自 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。