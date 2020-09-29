八方雲集登興櫃首日 一度飆漲8成衝上250元 榮登觀光股后

連鎖餐飲集團八方雲集 (2753-TE) 今 (29) 日登錄興櫃交易，每股承銷價 138 元，開盤一度大漲逾 80%，最高來到 250 元，盤中漲幅在 50% 左右，榮登觀光股后並進逼瓦城 (2729-TW)，法人看待，八方雲集屬平價小吃，較不受景氣衝擊，未來新品牌、新產品和海外市場布局皆可望增添新一波成長動能。

八方雲集目前全台已逼近 1000 家店，客單價僅約百元左右，由於平價美食小吃較不受疫情衝擊，前 8 月合併營收 33.24 億元，年增 4.76%，上半年營業利益率 15.4%，反映加盟店比重近 90% 的優勢，並優於上市櫃餐飲同業平均 6%。

除了主力品牌八方雲集外，八方在台灣已推出第二品牌梁社漢排骨，法人看好此為國內營運成長新引擎。

海外市場方面，八方雲集在香港市場以「百芳池上便當」和「八方台式麵屋」雙品牌經營，目前海外分店數約 100 家，未來將跨入綠色食品朝向多品牌發展，同時，不排除進軍美國、日本和新加坡市場。

八方雲集去年合併營收 48.33 億元，年增 8.27%，營業毛利 19.19 億元，年增 2.17%，毛利率 39.71%，年減 2.37 個百分點，營業利益 6.78 億元，年增 8.77%，營業利益率 14.03%，年增 0.06 個百分點，稅後純益 4.86 億元，年減 1.05%，每股純益 (EPS)8.09 元。

法人看好八方雲集未來展望，除了受景氣波動影響程度較低，並具備優異的成本控管能力，未來新品牌、新產品和海外市場布局，皆可望增添新一波成長動能。