台股IPO「食」力堅強 麥味登、八方搶搭餐飲業掛牌熱潮

台灣內需市場復甦力道強勁，8 月餐飲業營業額達 736 億元，年增 2%，創歷年同月新高。繼亞洲藏壽司 (2754-TW) 轉上櫃後，掀起一波 IPO 熱潮，以鍋貼起家的八方雲集 (2753-TE) 29 日起登興櫃交易，麥味登母公司揚秦國際 (2755-TE)，預計年底轉上櫃。

下半年資本市場回溫，IPO 申請案熱鬧滾滾，也帶動市場一波競拍、申購熱潮，櫃買中心也加快審查腳步，25 日董事監察人聯席會議中，一口氣通過揚秦國際、上洋產業 (6728-TE)、亞泰金屬 (6727-TE)、叡揚資訊 (6752-TE) 及智聯服務 (6751-TE) 等 5 家公司的申請上櫃案，預計年底前可掛牌。

其中，揚秦國際旗下有國人熟悉的早餐品牌「麥味登」及「炸鷄大獅」、「REAL 真．Café．Bread」等三大餐飲事業，預計在 10 月中旬舉行業績發表會，12 月中下旬掛牌上櫃。揚秦今年上半年營收 6.86 億元，年增 13%；每股純益 1.45 元，年減 14%，25 日收盤價為 86.3 元。

八方雲集堪稱是台灣鍋貼王，旗下還有梁社漢排骨、百芳池上便當、八方台式麵屋等餐飲品牌，近一年來持續快速展店，上半年營收 24.35 億元，年增 4.55%；每股純益 4.99 元，年增 26%。八方雲集已登錄興櫃，29 日起即可興櫃交易。

連鎖咖啡品牌 Cama 目前也正在準備興櫃，希望在明年底能轉上櫃；饗賓集團上半年遭遇疫情衝擊，掛牌目標推遲至 2023 年；繼光香香雞母公司香繼光集團，重啟加盟模式擴張營運，朝向掛牌目標邁進。

截至 22 日止，櫃買中心通過申請上櫃家數共計 18 家，今年 IPO 目標為 25 家，達成率 72%。後續待審的公司包括常廣、亨泰光、長聖、達亞、博晟、台微醫、威健等 7 家，清一色全是生技醫療類股。