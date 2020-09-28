中國地產巨頭恒大暴雷 國內投信基金曝險39.4億元

中國大陸地產巨頭恒大集團爆財務危機，市場傳出國內投信發行的基金曝險高達 450 億元，對此，金管會今 (28) 日請投信投顧公會調查，結果顯示到 8 月底止，國內投信發行的基金中有投資恒大集團債券及股票的金額為 39.4 億元，目前投信基金對恒大集團投資曝險尚屬可控範圍。

近期網傳中國最大地產開發商恆大集團負債近人民幣 8355 億元，折合約台幣 3.6 兆元，成全球負債最高地產商，恐資金斷鏈，將向中國政府求助的傳聞，市場擔憂這是中國房產金融風暴即將爆發的前兆。

不過，恒大集團已在 9 月 24 日於官網發出聲明稿，表示該文件並非公司的正式文件，已正式向公安機關報案，表示其相關文件和截圖均屬憑空捏造、純屬誹謗，堅決採法律途徑以維護公司權益。

雖然恒大集團已否認傳聞，但今天傳聞波及我國投信業，傳聞指向國內投信發行的基金曝險高達 450 億元，對此，金管會證期局緊急調查，國內許多亞洲高收債、新興市場債券、高收債基金都有布局恒大的債券，但是投資曝險金額尚屬可控範圍。

據投信投顧公會統計，截至 2020 年 8 月底，國內證券投資信託基金持有恒大集團發行的股票或債券合計新台幣 39.4 億元，占整體投信基金規模約 0.09%（分母為整體投信基金規模）、占有投資到恒大的基金規模比重是 0.9%。由於恒大已經對假消息提告，目前評估違約機率小，就算真的踩雷，各基金持債比重也不高，風險仍可控。