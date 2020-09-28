【群益投顧】電子金融齊步走揚 台股終結連跌收紅

一、盤勢分析

受到投資人逢低買進科技股帶動，上週五美股雖開低但順利逆轉翻紅，終場四大指數全數收漲，道瓊工業上漲 1.34%、S&P 500 收高 1.60%、那斯達克勁揚 2.26%、費城半導體收漲 1.42%，歐股方面，投資人持續受到第二波疫情疑慮的影響，加上銀行股下挫至新低拖累，泛歐 STOXX 600 指數下跌 0.096%，三大主要市場僅有英國逆勢收漲 0.34%，德國收低 1.09%、法國也下跌 0.69%。今早亞股普遍跟進開高，台股以上漲 50 點開出，終場以上漲 229.85 點或 1.88% 收盤，收在 12462.76 點，成交金額為 1544.58 億元。

盤面結構，類股全面收漲，電子在權值電子轉強帶動下震盪走高，金融延續反彈走勢，雙雙推升指數收高，傳產以玻璃陶瓷、航運、橡膠表現最為突出，油電燃氣、觀光漲幅相對落後。

二、盤勢預估

美股反彈帶動亞洲股市跟漲，加上市場盛傳美國將宣佈制裁中芯，激勵半導體股轉強並引領多頭人氣回籠。台股開高走高後持續進行高檔整理，終場以上漲 229 點作收，但成交量不到 1600 億元，呈現價漲量縮走勢，大盤拉出紅 K 收漲，終結五個交易日連跌走勢，指數收盤也順利站回 3 日均線之上，不過目前 3 日、12 日均線排列仍偏空，暫時先以反彈格局視之。

美國出手制裁中芯恐已箭在弦上，一旦美國將中芯列入貿易制裁實體清單，全球半導體設備廠及材料廠將被迫中斷供貨給中芯，為避免生產斷鏈，包括高通、博通等晶圓代工訂單已急轉台灣，全球晶圓代工產能將進一步吃緊，已經有晶圓代工廠開始對明年產能採分配制並醞釀調漲價格。

歐美第二波疫情加速升溫，居家辦公、遠距教學商機恐怕一路延續到明年，Chromebook 的需求潛力吸引處理器大廠 AMD 的高度關注，日前已針對 Chromebook 平台發布最新的 Athlon 處理器以及首款 Ryzen 處理器，並透過與 Google 聯手設計積極搶攻市場，供應鏈將因而受惠。

隨著國內太陽能轉往地面型發展，龐大的休耕、廢耕農地便成為太陽能廠積極爭取的對象，卻一度因為農委會修改條文，不允許「農電共生」而出現阻礙，不過據業者表示，在行政院副院長沈榮津出面跨部會協調下已有轉圜空間，並可望在近期公告核准面積，為國內太陽能業者帶來發展空間。

三、強勢股

電子：

聯電 (2303)、旺宏 (2337)、南電 (8046)、華邦電 (2344)、旭隼 (6409)

非電：

上海銀 (5876)、華新 (1605)、台企銀 (2834)、統一 (1216)、台肥 (1722)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據