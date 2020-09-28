【Wen姐筆記】傳中芯禁令 晶圓急單補血？台股先拚止跌訊號

繼華為之後，美國將再對中芯祭出禁令？業界評估，如美國確定對中芯祭出貿易制裁，為避免供應鏈斷鏈，晶圓代工急單將轉向台灣，如晶圓代工等半導體族群領軍，是否可順利響起多方反攻號角？台股在上周周 K 長黑 720 點，以 12232.91 點作收，日成交值縮至 2122 億元之後，短線仍得先拚止跌訊號！收復 12300 點城池將是多方當務之急！關鍵點位為 12253、12350 與 12386 點。

12253 點可視為 12000 點關卡最重要碉堡，多方如展開反攻，12300 點兩端哨站為 12281 與 12313 點，多方必須收復 12350 點，才有機會挺進 12400 點關卡，而 12400 點兩端哨站 12424 與 12386 點，最好能夠一鼓作氣收復 12456 點，多方才可望力挽頹勢。不過 12500 點關卡仍是硬仗，兩端哨站為 12520 與 12488 點。但如 12253 點未能挺住，需提防回測 12200 點，兩端哨站為 12216 與 12188 點。如再棄守 12144 點，則正式進入 12000 點保衛。12100 與 12067 點，為 12000

點關前關鍵位置。

台股今日首要觀察族群，仍是電子上游晶圓與半導體相關族群，如能重振雄風，才有機會先尋求止跌。如以均線來看，站上 5 日均線將是止跌的必要條件。

至於個股部分，中秋長假前的節前賣壓，今明二天可望告一段落，法人與集團股作帳也剩最後機會，如法人與集團同步於 9 月底倒數 3 個交易日，展開自救作帳行情，也有助於台股出現止跌訊號。不過投資人還是得謹慎，跌破月線與季線個股，仍以反彈減碼為宜！(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)