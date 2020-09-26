網路股進場時間到！分析師：這6檔是首選

Piper Sandler 分析師 Thomas Champion 認為，是時候買進網路股了。

Champion 週四晚間挑選了 6 家網路股給予評比：

他的論點很簡潔：在 Covid-19 疫情與其後的經濟衰退中，消費者正展現出韌性。

他預期，大眾加速轉換至線上商務的趨勢在疫情過後將更加擴大。他提到，房屋和投資的重新配置「似乎已是既成趨勢。」

Champion 提到，其公司調查結果發現，52% 消費者認為，新冠疫情過後他們上網時間會更多，而認為上網時間會縮減的人僅有 8%。「當前的需求浪潮至少到年底之前可保持不變。」Champion 預期，未來 5 年間，電商在零售支出總額的占比將翻升一倍。

以下是 Champion 對這 6 家股票的評比摘要

亞馬遜：目標價 3860 美元

「當前電商發展動力中，亞馬遜毫無疑問是大受益者，就本益比來說，我們認為亞馬遜不會特別貴，儘管過去一年股價漲幅達 75%，且市值達 1.7 兆美元，但其股價仍會繼續上漲。」

eBay：目標價 65 美元

Champion 稱其為首選之一，過去 3 個月只上漲了 3%，「eBay 錯過了這一波漲潮，且交易價只有 2021Ebitda 的 9.5 倍，低於市場倍數。這家股票太便宜了，尤其是如果其業務成長狀況正在改善的話。」

Zillow：目標價 112 美元

Champion 也認為 Zillow 是首選之一，因為該公司「已經成功從網路廣告公司轉型至交易優先的消費者平台。但這家不適合心臟太弱的人，我們看到該公司這一季節節高升的節奏，管理得當、視野清晰，逐漸強壯的房市應該有利這家公司。」

Redfin：目標價 56 美元

「這家是線上優惠房地產經紀業務的領袖，該公司低價和數位化服務的核心價值非常適合當前市場環景。」

IAC：目標價 145 美元

在最近分拆 Match.com 之後，該公司有現金可進行收購交易，「過去 25 年資本配置的成績就可證明其能力。」

ANGI：目標價 12 美元

「鑑於供需基本面不穩，我們短期內保持謹慎態度，儘管如此，ANGI 應該仍會持續 20% 以上的營收成長，且價格也不貴，有朝一日一定會成為想買進的一檔股票。」