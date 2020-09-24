台股急殺逾300點 外資狂倒貨 三大法人賣超487億元

美股周三四大指數重挫，台股今 (24) 日也遭空軍襲擊，開盤跳空大跌、摜破季線支撐，各類股全面走跌，指數跌幅也不斷擴大，終場暴跌 319 點或 2.54%，收在最低 12264 點，成交值放大至 2434 億元，外資今日狂倒貨 436 億元。

觀察籌碼面，外資今日賣超 436.76 億元，呈現連 6 賣；投信賣超 7.44 億元；自營商同步賣超 43.59 億元，三大法人聯手賣超 487.79 億元。

台積電連 7 天走跌，今日股價大跌 2.4%，收在最低 423 元，市值跌破 11 兆元大關；大立光早盤一度翻紅，但仍不敵沉重賣壓，終場下跌逾 1%；鴻海、聯發科也震盪走弱，下挫逾 2%；聯電盤中幾次翻紅，終場收小跌。

觀察其他個股焦點，LED 車燈大廠聯嘉受惠特斯拉業績暢旺，訂單能見度至少 6 年，今日股價續揚，逆勢大漲逾半根停板，收在 39 元。中化生、亞諾法挾著利多題材，仍獲得買盤青睞，股價雙雙亮燈漲停。營造股興富發今日除息交易，股價也相對抗跌，填息率近 2 成，終場漲近 1%。

美國科技股狂跌，那指崩跌 3%，道瓊也狂瀉逾 500 點，引發投資人避險情緒升溫，多檔避險商品獲得買盤湧入，其中，富邦 VIX 今日勁揚逾 6%，元大台灣 50 反 1 漲 2.8%，兩檔成交量皆爆出逾 32 萬張。

法人表示，台股技術、籌碼面皆偏空，隨著地緣政治風險升溫，台股恐向下整理，選股方面可留意產業能見度高、低本益比個股波段操作。