我國驚傳輸出19例COVID-19陽性 指揮中心：檢測抱持懷疑

中央流行疫情指揮中心今 (23) 日表示，近期接獲通報，有 18 名菲律賓籍及 1 名日本籍民眾自台灣返回母國時，檢出新冠肺炎 (COVID-19) 陽性，指揮官陳時中表示，對此結果抱持懷疑，但仍進行本土疫調，衛生單位共匡列 373 名接觸者，應採檢 202 人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。

陳時中指出，18 名個案皆於入境菲律賓時採檢陽性，其中 11 例於 9 月 11 日搭乘同班機返回菲律賓，含 9 月 16 日已公布 2 名個案，累計 13 名檢驗陽性個案，陽性率達 16.7%，異常偏高：另有 4 例為 9 月 10 日同班機返菲旅客。

經分析，6 月 1 日至 9 月 20 日自我國出境至鄰近國家檢驗陽性率，菲律賓累計檢出 25 例，陽性率達 0.48%，明顯高於其他國家，指揮中心表示，正透過正式管道向菲國瞭解細節。

專家諮詢小組召集人張上淳指出，18 名個案在台期間，從事作業員、家庭看護工、船員等工作，接觸者共匡列 372 人，應採檢 202 人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性，突然傳出這麼多輸出案例，在專家眼中還是抱持懷疑態度，但還要再觀察。

陳時中表示，這些個案在台無群聚案例，雖然對國外部分採檢結果有所懷疑，但只要有個案，都會謹慎的進行疫調和採檢。指揮中心將持續追蹤相關接觸者的健康，並與各國國際衛生條例對口單位保持聯絡管道暢通，以掌握疫情。

此外，考量國內疫情防控能量，兼顧人道人倫需求，指揮中心再進一步宣布，國人的團聚陸籍配偶，自明 (24) 日零時起，可以向內政部移民署申請入境，外國人隨行團聚的陸籍配偶及未成年子女也同步放寬，但需依規定完成 14 天居家檢疫。