華碩ZenFone 7銷售符預期 拚成5G安卓高階手機冠軍

品牌大廠華碩 (2357-TW) 8 月宣布推出新一代 5G 智慧型手機 ZenFone 7 系列，全球副總裁林宗樑今 (23) 日表示，目前銷售狀況符合預期，下月也將啟動新一波行銷活動、翻轉學堂，可望再刺激銷售，預估 10 月底在台累計出貨量將達 2.5 萬台，力拚成台灣 5G 安卓高階手機冠軍。

林宗樑表示，目前華碩在安卓高階手機市場中「坐二望一」，新款手機市場銷售狀況符合預期，其中，Zenfone 7、ZenFone 7 Pro 出貨比達 4:6，並已陸續在歐洲、日本上市，目前通路已有追單情況出現。

林宗樑指出，去年 ZenFone 6 翻轉手機獲得市場好評，光台灣市場出貨量就達逾 10 萬支，看好 ZenFone 7 延續翻轉鏡頭設計，出貨將優於前一代，預估 10 月底在台出貨量將突破 2.5 萬台，並力拚成為台灣 5G 手機中，搭載高通最新旗艦級 5G 處理器 S865 + 的冠軍。

林宗樑進一步表示，華碩手機業務經歷 10 年努力，今年推出的 ROG Phone 3 / ZenFone7 系列都獲得市場好評，性價比也較上一代提升，將有助整體銷售、營運成長，內部也設下 ZenFone 7 系列在台出貨量較前一代增加 5 成，達逾 15 萬支目標，第 4 季也將啟動翻轉學堂計畫，提升 ZenFone 7 在台市占。