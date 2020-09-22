【路博邁投資長觀點】菅義偉經濟學

本篇作者：Keita Kubota，路博邁資深投資組合經理人暨日本股票團隊主管、Naoto Saito，路博邁日本股票投資組合經理人

在下一次國會選舉之前，日本新首相可能會推出更多財政刺激與促進經濟成長的政策，並以法規鬆綁與數位化發展作為政策重心，藉此鞏固自身的政治實力。

本週投資長觀點邀請到 Keita Kubota 與 Naoto Saito 擔任客座作家。

安倍晉三以健康因素為由宣佈請辭的隔一天晚上，日本官房長官菅義偉與二階俊博－自民黨主要派系之一的領袖－共進晚餐。

據傳當晚以二階俊博為首的派系便承諾全力支持菅義偉，沒多久以細田博之、麻生太郎、與竹下登等人為首的其他三大派系亦表態支持菅義偉。最後，菅義偉以 70% 的得票率當選自民黨總裁，現已正式就任日本首相。

延續性

菅義偉是日本史上在位最久的官房長官，且越來越多人認為菅義偉料將延續並強化安倍晉三的國內與外交政策－其中包括安倍經濟學的「三支箭」。

儘管目前部分人士臆測日本央行總裁黑田東彥可能會提前下台並危及日本政府與日本央行之間的互動合作，但不論是誰當選自民黨總裁，我們認為這種情況都不太可能發生，更何況黑田東彥的任期至少到 2023 年 5 月為止。

故此，日本央行很有可能會延續 2% 的通膨目標。在新冠肺炎疫情發生前，日本實際的通膨僅僅 0.5%，因此我們認為接下來日本政府很有可能進一步擴大財政刺激政策。菅義偉上任後將完成安倍晉三剩餘的首相任期。然而，目前民調結果顯示明年 9 月任期結束後，民眾認為菅義偉將無法繼續贏得連任。故此，接下來菅義偉可能會推出更多促進經濟成長的策略，試圖贏得更多的選民支持。

在此情況下，日本經濟與股市料將獲得支持，表現可能會優於目前的預期水準。此外，菅義偉清楚表示將透過數位化與法規鬆綁等方式推動經濟成長。我們認為這些政策料將有利於我們的投資策略，在獨特且遍佈「璞石」的日本股市之中發掘投資機會。

數位化與法規鬆綁

自從菅義偉成為日本首相的熱門人選之後，日本行動通訊業者的股價便開始走跌，因為菅義偉表示如果業者不願調降通信費用，未來不排除調漲頻譜使用費率。由於菅義偉曾於 2006 年－2007 年間擔任總務省大臣，因此接下來菅義偉料將對此發佈進一步的指示。

然而，菅義偉的目標不僅如此而已。對菅義偉而言，調降行動通信費用只是整個數位化政策的環節之一。更值得注意的是，現在日本政府正如火如荼推動 GIGA 計畫，希望讓全國每個學生都有一台筆記型電腦，且預計在 2021 年啟動 5G 基礎布建。

此外，日本政府可望加速推動「政府 e 化」，提升政府資訊的電子化與管理效率，此舉亦將有益於系統整合商與雲端服務商。目前，甚至有傳言指出日本將成立新的部會，專責推動國家數位化發展。

另一方面，菅義偉計畫透過法規鬆綁促進區域經濟活化、成立經濟特區、推動農業與旅遊業升級、並研擬更多的政策以解決日本人口萎縮的影響。

舉例來說，日本經濟產業省近期剛宣佈新的企業組織重整指導原則，部分原因在於人口老化導致越來越多企業面臨接班人難產的問題，且日本政府希望透過不同的企業所有權架構，讓日本的「璞石」企業釋放真正的價值。

「由上而下」+「由下而上」

除了政府由上而下推動改革政策之外，日本企業文化亦開始出現轉變，不僅更加重視股東的利益，同時也開始回應機構投資人對於環境、社會、與治理（ESG）的重視。舉例來說，近來日本連鎖餐飲集團 Colowide 對經營不善的大戶屋進行敵意併購，顯示目前日本的產業競爭變得更加激烈。

此外，菅義偉表示有意推動區域型銀行的整併，此舉亦是呼應法規鬆綁與不斷改變的日本企業文化。我們認為相較於安倍經濟學，擔任官房長官的經驗將促使「菅義偉經濟學」更加注重企業基本面的改革，對日本企業帶來更深層的影響並開啟中長期的商機。

事實上，日本企業的投資評價低廉、股利率相對較高、且能夠受惠於全球經濟復甦的趨勢，加上股神巴菲特旗下的波克夏 · 海瑟威近期大舉投資日本五大商社－巴菲特過去對此類商社敬謝不敏，無疑是對日本企業投下大大的信任票，顯示巴菲特看好日本股市與經濟前景。

我們也是英雄所見略同。更重要的是，路博邁在日本擁有在地研究資源，瞭解日本的政經環境，沒有語言或是文化的隔閡，與日本企業經營團隊建立長期的互動關係，並藉由參與企業治理以加速推動企業文化的改革，因此我們能夠發掘更深、更廣的投資機會。我們認為日本股市潛藏許多璞石企業，未來料將為投資人釋放龐大的投資價值。

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