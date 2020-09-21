南僑8月純益1.04億元創今年新高 前8月EPS 1.93元

南僑 (1702-TW) 今 (20) 日公告 8 月自結，稅後純益 1.04 億元，創今年新高，月增 48.57%，年增 36.84%，每股純益 0.42 元，前 8 月稅後純益為 4.81 億元，年減 10.09%，每股純益約為 1.93 元。

南僑 8 月營收 16.26 億元，月增 15.82%， 年增 5.31%，為 2020 年以來首度單月營收超越去年同期，累計前 8 月營收 109.13 億元，年減 8.24%。

南僑泰國新增產線產能將開出，可望挹注營收成長，今年共新開兩條產線，也將切入中國市場。其中，泰國南僑新增第一條生產已在 6 月量產，生產米果製品，全產能開出後，貢獻年營收 10 億元，目前以歐美市場為主，主管泰國廠業務總經理李勘文指出，泰國米果產品已透過電商通路切入中國市場。

泰國廠新增的第二條生產線，則將以麵包零食為主，設備已到位，預計今年底量產。

南僑已在泰國經營 29 年，嬰兒米果、調理熟飯及粥的銷售金額大幅成長，產能也滿載，看好東南亞及歐美市場未來發展，泰國南僑在原有工廠旁取得 2 萬坪土地，2018 年 10 月開始進行建廠擴廠計劃，初期投資約 13.7 億泰銖，興建一棟廠房及裝設嬰兒米果線及烘焙麵包零食線各一條，預計 2020 年第四季全部投產。