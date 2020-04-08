南六3月營收6.99億元創新高 今年逐季走高

不織布廠南六 (6504-TW) 今 (8) 日公布 3 月營收 6.99 億元，改寫歷史新高，月增率 72.95%，年增 24.42%，南六主管指出，3 月受惠中國市場的抗菌濕巾順銷，帶動營收衝高，第 1 季營收 15.68 億元，季減 8.4%，年減 2.44%。

南六主管指出，3 月手術衣用不織布產能滿載，中國平湖廠復工，高雄燕巢新廠通過日系客戶驗證，第 2 季起開始交貨，預估今年營運可望逐季走高。

政府協助口罩業者建立 60 條口罩生產設備，預計生產數量增至 1500 萬片，南六已完成口罩用前後撥水層及親水層不織布生產線的開發，在台加入口罩用不織布生產供應鏈。

台灣不織布市場中，口罩用不織布原料僅占整體市場約 5%，南六生產的不織布原供應醫療市場為主，包含醫療用手術衣及隔離衣，並未切入口罩，不過，在台灣口罩需求急遽增加，南六已完成相關不織布開發生產。

南六主管指出，南六不織布產品原用在嬰兒紙尿布的透氣層、導流層等高加值產品，口罩生產使用的表層撥水層及最內層親水層不織布，南六也有能力生產，因應台灣防疫需求，在不影響原有產品訂單出貨情況下，加入口罩國家隊。

至於口罩中間層吸附病菌及有害物質的熔噴不織布，由於製程及設備不同，南六沒有生產，主要台灣生產廠商包括康那香 (9919-TW) 及恆大 (1325-TW) 等。