華建擬現增籌資近1個股本規模 明年桃園建案將登場

老牌建商大華建設 (2530-TW) 擬辦理 25 億元現增案，自市場募集 31.4 億元資金，是成立以來最大規模現金增資籌資案，將用於支付購地及工程款支出，華建此現金增資案已向金管會提出申報，預計最快今年第四季完成募集；華建也將購入桃園土地，預估明年上半年推出新建案。

以華建目前股本 27.08 億元計算，此次送件擬辦理 25 億元現增案，已逼近目前股本規模，預計每股 12.56 元溢價發行，將自市場募集約 31.4 億元，主辦券商爲凱基證券；華建籌資將用於充實營運資金以償還銀行借款、支付營建工程款、購地款及轉投資。

華建此現增案完成後，股本將增擴增到 52.08 億元。

華建在新團隊進駐後，決議購入包括桃園 A13 的新鼻段建地及樂捷段落土地等，此次現增籌資也爲付清陸續購地案尾款，華建預估 A13 的建案最快明年上半年推出。

華建目前手中危老重建的北市預售建案「台大華」預售案，去年 10 月已完銷，總銷售金額 15.6 億元，在台北市五常街的合建案「大華榮芯」已取得建照，將在 3 月已取得開工執照，將採邊建邊售模式。

華建在台北市五常街合建案「大華榮芯」，基地面積 283 坪，預計興建地下 2 層、地上 7 層建案，規劃 25 戶及 33 車位。