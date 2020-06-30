〈洋華股東會〉今年本業可望轉盈 終結連8年虧損

觸控面板廠洋華 (3622-TW) 近年持續活化閒置資產，業外租金收入穩定，今年也投入近 3000 萬元在台灣擴大建置貼合設備，強化工控一條龍服務，相關機台 6 月已完成建置，下半年將開始投產，法人估，在貼合產品逐步放量下，加上機電產品穩健，今年本業可望虧轉盈。

受光電產業競爭影響，洋華 2012 年來本業就開始面臨虧損窘境，隨著加入機電業務，虧損逐步收斂，去年第 4 季機電比重顯著拉升，本業單季虧轉盈，今年洋華又有貼合產品加入分散營運，隨著比重拉升，獲利改善可期，本業可望終結連 8 年虧損。

洋華董事長白志強表示，近年逐步從觸控面板跨足整機貼合服務，其中以工控產品為主，隨著貿易戰延燒、需求提升，今年在桃園觀音廠添購設備，目前已小量試產，下半年可望放量，產品最大可做到 32 吋貼合。

機電產品方面，白志強指出，訂單相對光電穩健，主要以台灣內需、台電為終端客戶，由於今、明年台灣有風電、電纜地下化等大型工程，需求較往年增加。

業外方面，白志強表示，持續活化閒置資產，位於越南河內廠房陸續出租，貢獻業外穩定租金收入，目前仍有約兩層樓，近 2 萬平方米空間未出租，但已有廠商陸續洽談中。

洋華今股東會也通過去年盈餘分配，每股將配發 0.4 元現金股利。