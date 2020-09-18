盤前財經大事搶先讀2020年09月18日

今日操盤前瞻

法說會：福壽、軒郁、大華

除權息：橋椿

〈央行理監事會〉楊金龍談話懶人包 一文聚焦五大重點

台灣央行昨 (17) 日召開第三季理監事會議，會後宣布連二季利率不變，央行總裁楊金龍談話提及我國經濟成長、對負成長物價的解讀、雙率政策等，也罕見談論黃金投資等議題。閱讀全文...

全球第二大 NAND 廠鎧俠示警：華為禁令恐致供過於求 壓低晶片市價

華為禁令 9 月 15 日起生效，全球第二大 NAND Flash 廠鎧俠 (Kioxia) 週四 (17 日) 警告，該禁令恐導致記憶體晶片供過於求，進而壓低市價。閱讀全文...

〈託付寶風波〉金管會駁回胡亦嘉任街口投信董座 最重不排除撤照

街口集團執行長胡亦嘉多次隔空嗆聲金管會，昨 (17) 日再度大動作召開記者會批金管會濫權，對此，金管會表示，胡亦嘉申請出任街口投信董事長的認可案，因胡亦嘉不配合提供學經歷證明，金管會已於昨日駁回申請案，最重不排除對街口投信撤照。閱讀全文...

中鼎拿下台電電廠工程 聯貸案以 185 億元拍板簽約

由中鼎工程 (9933-TW) 所承攬的台電「興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程」聯貸案，由兆豐銀出面籌組，在銀行團踴躍參貸下，爆出 130% 超額認購，最後敲定以 185 億元拍板簽約。閱讀全文...

高資產戶注意 美國大選結果牽動個人稅事

美國總統大選白熱化，觀察兩黨候選人對於稅務政策大相逕庭，會計師提醒，具美國籍的高資產族，需留意未來所得稅與長期資本利得稅稅率可能提升，應隨時注意選情並及早規劃，降低政治因素對稅務的衝擊。閱讀全文...