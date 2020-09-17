特力搶中高端居家商機 開複合式概念店

連鎖居家通路商特力 (2908-TW) 今 (17) 日不畏疫情逆勢展店，9 月於全台北中南一級百貨，共開設三家嶄新複合式寢具概念店「Rêve」，藉此搶攻中高全齡層的消費版圖。

特力長期代理歐洲精品寢飾，在義大利頂級寢具 Frette 與英倫經典寢飾 Wedgwood 後，今年再拿下三個知名法國寢具品牌總代理，包括 Alexandre Turpault、Essix 和 Nina Ricci。

特力說明，新品牌「Rêve」以夢想為名，致力追求更貼近夢想的生活方式，全新寢具概念店提供法式和義式風格寢具織品，並引進歐美當紅的時尚香氛與生活茶酒，希望補足目前市場上的法式風格床品缺口，並搶搭今年以來強勁成長的居家商機。

而為展現概念店的差異化，Rêve 首度引進豪華酒店指定使用的 Antica Farmacista 居家香氛和身體洗沐保養系列，以及強調環保與天然理念的英國香氛品牌 Vanilla Bla。

截至上半年止，特力集團旗下全台特力屋共 27 家、特力和樂 26 家、特力幸福家 3 家；而去年推出的 hoi! 好好生活已達 10 家，今年新開的特力屋社區店也快速展至 8 家，致力經營全客層。

為做出零售差異化，特力加強導入獨家商品，目前代理品牌數量已超過 20 個，將再引進丹麥品牌日用清潔品牌和比利時家具。